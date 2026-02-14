MOBILITAT
Reobert l’accés a Andorra per França per a vehicles lleugers
La millora de les condicions meteorològiques permet la represa parcial de la circulació, mentre el coll de Puymorens continua tancat i es manté la restricció per a camions
Les autoritats franceses han reobert aquest matí l’accés a Andorra per als vehicles lleugers a partir de les 10.00 hores, després de la millora de les condicions meteorològiques, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Tot i aquesta reobertura parcial, el coll de Puymorens romandrà tancat al trànsit, i la restricció per als vehicles pesants continua vigent. Les autoritats mantenen aquestes mesures per garantir la seguretat viària davant la situació a la xarxa de carreteres.
Des del servei de Mobilitat es recomana als conductors consultar l’estat de la xarxa viària abans de desplaçar-se i seguir les indicacions de les autoritats competents, especialment en un context de meteorologia canviant que pot afectar la circulació.
La decisió arriba després que ahir les autoritats franceses tanquessin la frontera del Pas de la Casa a les 22 hores i “fins a nou avís” davant la previsió meteorològica adversa per a aquest cap de setmana. La Direcció Interregional de Carreteres del Sud-oest de França (Dirso) va tallar l’RN22 (66) d’accés a Andorra, així com l’RN320, en el tram del coll de Puymorens fins a La Croisade, per a tots els vehicles.