CULTURA
Ian Moya s’acomiada d’‘Eufòria’ després de la quarta gala
El jove canillenc, de 18 anys, va interpretar 'Mon Amour Go Home'abans de deixar el concurs musical
El jove canillenc Ian Moya va deixar ahir el programa Eufòria, emès per 3Cat, després de la celebració de la quarta gala del concurs musical. Moya, de 18 anys, va pujar a l’escenari per interpretar Mon Amour Go Home, una cançó dels artistes integrants de Fades i Maria Jaume. El concursant va actuar amb actitud i una coreografia, en la línia del que ha mostrat al llarg de la seva trajectòria al programa.
L’artista havia estat escollit com un dels nous participants del concurs el passat 17 de gener. En la seva primera actuació va interpretar Paraules d’amor, de Joan Manuel Serrat, una interpretació amb la qual el jurat va destacar l’honestedat, la llum i la veritat de la seva veu. Amb la seva sortida, Ian Moya posa punt final al seu pas per aquesta edició d’‘Eufòria’, després d’haver superat quatre gales del format musical.