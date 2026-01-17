MÚSICA
El jove andorrà, Ian Moya, entra com a concursant al programa Eufòria
El càsting del programa es va emetre ahir a la nit i va confirmar la seva participació
El jove andorrà Ian Moya, natural de la vall d’Incles, és un dels nous participants del programa musical Eufòria, de 3Cat. El jove, de 18 anys, va ser seleccionat en el càsting emès ahir a la nit, en què es van donar a conèixer els concursants que formaran part d’aquesta nova edició del programa. Moya va cantar Paraules D'Amor, de Joan Manuel Serrat i el jurat va destacar l'honestedat, la llum i la veritat en la seva veu.
La primera gala d’Eufòria està prevista per a la nit del 23 de gener, quan Moya debutarà oficialment a l’escenari del concurs davant del públic i del jurat. El jove cantant és el primer andorrà a Eufòria i ja havia arribat als càstings finals de l'anterior edició.
LA CONTRA
Ian Moya: “Els escenaris són la droga necessària de l’artista”
Celina Cedro
Moya ha començat els estudis de Producció Musical a Girona i ja compta amb experiència en certàmens musicals. El juny de l’any passat va arribar a la final del concurs Music Meets Tourism, celebrat a Gran Canària, on va interpretar el tema Unforgettable. Pel que fa al seu estil musical, el pop és el gènere amb el qual se sent més còmode.