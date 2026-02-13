SAAS
La retribució per objectius és l’últim escull per tancar el conveni col·lectiu
Cosan defensa els terminis per aplicar el conveni i avala la petició de la interventora
El conveni col·lectiu del SAAS continua pendent de poder-se signar i ratificar definitivament en espera de completar el desglossament de la retribució per objectius (DPO). Així ho va explicar ahir la directora general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Meritxell Cosan, durant la roda de premsa de presentació de les modificacions de l’aplicació Andorra Salut.
Cosan va detallar que la interventora va revisar el document i hi va detectar algunes mancances en determinats punts que requereixen una explicació més detallada o un desenvolupament més exhaustiu d’alguns procediments. Entre aquests aspectes destaca, precisament, el sistema de DPO. La directora general va admetre que aquest element “no es va desglossar inicialment” dins del text del conveni, ja que es va optar per treballar-lo posteriorment en una comissió paritària amb l’objectiu d’escurçar terminis i avançar en la tramitació global de l’acord, va apuntar.
La intervenció ha sol·licitat que aquest desglossament quedi incorporat de manera formal al document abans de la seva signatura. Cosan va qualificar aquesta petició de “molt correcta”, ja que permetrà garantir que tots els aspectes quedin plenament definits i jurídicament ben lligats abans de fer el pas definitiu. “La intervenció està fent la seva feina, que és revisar el conveni fil per randa perquè no incorrem en cap error en el moment de signar-lo de manera definitiva”, va remarcar.
Malgrat aquest nou pas administratiu, que pot comportar cert endarreriment, Cosan va defensar que la negociació està avançant amb rapidesa. En aquest sentit, va recordar que el conveni anterior va necessitar aproximadament un any des de l’inici de les negociacions fins a la seva entrada en vigor, mentre que en l’actual procés, “si s’aconsegueix en els terminis previstos, estaríem parlant d’un període d’entre nou i deu mesos”, va acabar la directora.