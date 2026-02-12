TREBALLADORS DE LA SANITAT
El conveni col·lectiu del SAAS està bloquejat
La firma d’una interventora de l’hospital impedeix que l’acord negociat entri en vigor
El conveni col·lectiu del SAAS segueix provocant maldecaps tot i el suport que té de la majoria dels treballadors i de l’empresa. Té l’aval dels treballadors i el vistiplau d’Inspecció de Treball, la direcció de l’hospital i del Govern, però no entra en vigor per la falta d’una signatura que el manté bloquejat. Àlex Bandera representant de l'USdA, van coincidir ahir a atribuir aquesta estranya circumstància a una “interventora del SAAS” que el té sense signar, sense que se’n sàpiga el motiu, o almenys aquesta és la versió que tenen els treballadors.
Bandera va ser més explícit i va explicar que havien demanat explicacions a la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, i que la resposta va apuntar cap a la interventora sense donar cap mena d’explicació que permeti atribuir una causa. Des de fora sembla una situació estranya, tenint en compte que el conveni s’està aplicant en alguns punts concrets, com el que fa referència a les millores de les condicions en l’àmbit de la conciliació laboral i familiar, ja que la data d’entrada en vigor està fixada a l’1 de gener.
“Vam preguntar sense rebre una resposta dels motius d’una interventora que no sabem qui és”
D’altra banda, la vista per la demanda col·lectiva que reclama el pagament retroactiu de les primes DPO del 2012 al 2022 a les quals es van adherir uns 150 sanitaris se celebrarà a mitjan abril. Dimarts a la nit va tenir lloc una assemblea informativa per actualitzar com es troba el procés judicial d’una vista que havia estat programada per al juny de l’any passat i que s’ha anat retardant per diversos motius.
L’advocat Eduard Coll va qualificar els fets d’“endarreriments inexplicables”, i va detallar que la causa ha passat per diversos canvis de batlle i incidències processals que han alentit el calendari. Va assenyalar que inicialment s’havien admès entre 21 i 24 testimonis, però una nova interlocutòria limita ara les declaracions a sis, decisió que ha recorregut perquè considera que no té fonament després d’haver estat acceptats prèviament. També va exposar que la defensa del SAAS reconeix l’existència del decret de descongelació de les primes, però sosté que el conveni col·lectiu posterior no les inclou.
Té el vistiplau d'inspecció de treball, la direcció del SAAS i del Govern
Segons l’advocat, si no hi ha una renúncia explícita dels treballadors, el dret es manté vigent. Coll va lamentar que ni la direcció ni el ministeri s’hagin volgut asseure a negociar i va advertir que el cas afecta no tan sols els demandants, sinó el conjunt de la plantilla de l’hospital. El lletrat també va apuntar que el pla de carrera recull aproximadament un 30% del complement, mentre que les primes representarien el 70% restant. Va retreure que es firmés un acord sense abordar aquesta part i va alertar que el retard alimenta la inquietud.