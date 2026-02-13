Efectes del temporal

Poda d'un arbre a l'avinguda Salou per evitar risc de caiguda

Els treballs els va dur a terme un equip del Coex, juntament amb treballadors d'una empresa externa i personal del comú

Andorra la Vella

El tancament nocturn d'ahir a l'avinguda Salou va comportar el tall d'un arbre "per condicions de seguretat", segons ha informat el Govern d'Andorra aquest matí. Els operaris van decidir tallar l'arbre perquè les arrels estaven "força malmeses" i hi havia risc de caiguda, explica l'executiu

Els treballs els va dur a terme un equip del Coex, juntament amb treballadors d'una empresa externa i personal del comú, que van analitzar la zona, tot mirant les arrels dels arbres annexos al caigut al matí, així com l'estabilitat d'aquests. Finalment, es va decidir només tallar un dels arbres i la resta es consideren "segurs".

