Meteo
Avís groc per neu a tot Andorra fins a les tres de la tarda
La pertorbació "Oriana" deixarà precipitacions fins diumenge
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per acumulació de neu a tot Andorra fins a les tres de la tarda, a excepció del nord del país, que l'avís es mantindrà fins a les 12 del migdia de demà. La pertorbació "Oriana", que està provocant nevades des de primera hora del matí, mantindrà la precipitació, però amb una cota de neu que pujarà fins als 1.500 metres al migdia. Segons informa el servei meteorològic, després d'una breu pausa a primeres hores de la tarda, la part posterior de la pertorbació impulsarà un flux de nord que tornarà a reactivar les nevades al nord d'Andorra, on seran més intenses, mentre que al centre i sud s'obriran clarianes. Durant la nit, l'entrada d'aire fred tornarà a fer baixar la cota de neu per sobre dels 1.200 metres.
L'avís groc per allaus també està actiu fins diumenge arreu del país, mentre que a partir de les nou de la nit també s'activarà l'alerta groga per vent, que s'allargarà fins diumenge a la matinada.