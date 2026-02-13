Trànsit
Fase groga a partir de Pal, Sorteny i pel port d'Envalira
La neu dificulta els desplaçaments per les zones altes d'Andorra
La presència de neu a la calçada obliga a extremar les precaucions per conduir per les zones altes d'Andorra. Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la General 4 a partir de Pal, per la General 3 des de la cruïlla de Sorteny i per la General 2 per passar el port d'Envalira.
Les condicions meteorològiques d'avui al matí han fet que el comú de Sant Julià hagi suspès la celebració de la rua de carnaval que estava prevista per a les 10.30 hores amb la participació de tots els escolars de la parròquia. Els infants tindran una celebració amb animació als centres educatius. El comú d'Andorra la Vella també va anul·lar la rua interescolar per mal temps, segons va anunciar ahir a la tarda.
