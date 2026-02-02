Estadística
La contractació de temporers a mitja temporada d'hivern disminueix un 2,3%
Les quotes que s'han utilitzat menys en termes absoluts són les d'agències, neteja i comerç al detall
L'efecte de l'Entry/Exit ha provocat que la contractació de personal extracomunitari sigui un 2,3% inferior a la temporada passada, 113 treballadors menys, segons informa el servei d'Estadística. En data 24 de gener, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 96,8%, amb 4.834 permisos atorgats per Immigració. La dinàmica de les contractacions se situa en un -7,1% del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un +18,1% del consum de les quotes de comunitaris. Les autoritzacions atorgades corresponen a 1.123 treballadors comunitaris i 3.711 per a extracomunitaris, el que representa el 96,6% de la quota inicial d'extracomunitaris.
Les quotes que s’han utilitzat menys en termes absoluts són la d’agències, la de neteja i la de comerç al detall, per les quals, el 24 de gener del 2026, s’han acordat 25, 77 i 104 autoritzacions, respectivament, informa Estadística. El grup de treballadors més important, amb un 43,4% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 32,9% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí. El personal comunitari a pistes ha augmentat un 6,7% respecte la temporada passada, mentre que l'extracomunitari un 0,2%. Al sector de l'hoteleria, l'augment del personal comunitari és del 20,5% mentre que el personal extracomunitari descendeix un 9%.