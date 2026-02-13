HABITATGE
Baró exigeix penalitzacions fiscals per als lloguers cars
El líder del PS demana dades dels perfils dels compradors residents
El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, va defensar ahir aplicar més pressió fiscal als propietaris que fixen preus elevats i incentivar els habitatges assequibles, alhora que va criticar la Llei òmnibus de Demòcrates, que, segons ell, “no ha funcionat” i ha contribuït a convertir l’habitatge “en un producte financer”.
Baró va anunciar la presentació de preguntes escrites al Govern per obtenir dades sobre el perfil dels compradors d’immobles. “Per legislar, cal tenir dades”, va afirmar, tot insistint que “no és el mateix un resident que fa anys que treballa al país que un que veu el Principat com un refugi fiscal”.
El líder socialdemòcrata va defensar una regulació amb mesures fiscals diferenciades: “Aquell que ho fa bé i que el posa a un preu assequible, ajudar-lo fiscalment; aquell que ho fa malament, se l’ha de taxar.” També va reiterar que l’impost a la inversió estrangera “hauria de ser dissuasiu i l’únic que hi ha és recaptatiu”, i que “aquest impost ha fracassat”.
Baró va lamentar les crítiques rebudes per les propostes del PS. “Ens han arribat a dir comunistes per voler una llei justa que reguli els preus dels lloguers; jo en dic sentit d’Estat”, va afirmar. Va reiterar la voluntat d’impulsar una nova regulació per garantir habitatges de compra i lloguer a preus assequibles.