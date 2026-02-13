Tradició
25 alumnes participen en una formació sobre l'evolució històrica del Consell General
La iniciativa, organitzada amb la UdA, reforça l’interès ciutadà per la història i el funcionament del parlamentarisme andorrà
El Consell General ha obert al públic la tercera jornada del curs El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI), organitzat en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), amb l’objectiu d’acostar a la població la història i el paper de la institució parlamentària. En aquesta segona edició, el curs compta amb 25 alumnes inscrits, una xifra que tant el Consell com la UdA valoren molt positivament, ja que supera àmpliament la participació habitual en formacions d’aquest tipus.
En l’acte d’obertura de les ponències obertes a la ciutadania, el síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat que el curs vol “aportar llum sobre tot allò que ens ha portat fins aquí com a país” i ha subratllat que el paper del Consell General és inseparable de la història del Principat, preservant allò que defineix la identitat andorrana. Ensenyat ha destacat que entendre la història del Consell és clau per comprendre com els andorrans han acordat organitzar-se i mantenir l’equilibri amb els països veïns.
Per la seva banda, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha posat en relleu “l’excel·lent col·laboració amb el Consell General” i la voluntat de donar continuïtat al curs en futures edicions. També ha avançat que la universitat treballa en la publicació dels continguts per fer-los accessibles a un públic més ampli.
Les ponències d’aquesta edició han inclòs una intervenció de Susanna Vela sobre els llibres d’actes del Consell General, amb anàlisi de continguts i tècniques de paleografia; una exposició del doctor Juli Minoves sobre la transició cap als règims representatius; i una conferència de l’historiador Albert Villaró, que ha recorregut la història institucional a través del Manual Digest i el Politar.
El curs, de dos crèdits europeus i 24 hores lectives, es desenvolupa en vuit sessions presencials a la seu del Consell General entre el 30 de gener i el 27 de març, combinant classes, visites guiades i una taula rodona amb protagonistes del procés constitucional, amb la voluntat de contextualitzar l’evolució del parlamentarisme andorrà dins la realitat europea.