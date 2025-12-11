Consell General
Presentació de l’estudi de Francesc Rodríguez sobre el Manual Digest de mossèn Antoni Puig
El document històric del 1797 va ser cedit el mes de març passat per Jordi Alcobé
El vestíbul del Consell General ha acollit aquest vespre la presentació de l’estudi realitzat per l’historiador Francesc Rodríguez sobre El Manual Digest de mossèn Antoni Puig, un document històric del 1797 cedit el mes de març passat per Jordi Alcobé a títol personal.
L’acte, moderat pel periodista Andrés Luengo, ha comptat amb la participació de l’autor de l’estudi i del mateix Alcobé, que ha relatat com va descobrir el llibre l’any 2008 gràcies a una trucada des de Cal Regí, a Prats. El Manual, tot i el seu nom, és en realitat una versió modificada del Politar amb afegits i canvis d’estructura.
El document es troba dipositat a l’Arxiu Nacional d’Andorra i es pot consultar en línia. El Consell General ha finançat la seva restauració per garantir-ne la conservació com a part del patrimoni del país.