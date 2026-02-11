Meteo
Avís taronja per fort vent demà a la tarda
Les ràfegues poden arribar fins als 90 quilòmetres per hora en altitud
El servei meteorològic activarà l'avís taronja per forts vents demà, entre les dotze del migdia i les sis de la tarda, a les zones altes d'Andorra. La pertorbació "Nils", que afectarà Andorra a partir d'aquesta tarda, portarà vent intens que pot arribar als 50 quilòmetres per hora als fons de vall al matí i als 90 quilòmetres per hora en altitud, motiu pel qual es mantindrà un avís groc durant tot el dia de demà arreu del Principat.
El servei també ha activat l'avís groc per acumulació de pluja al nord d'Andorra, ja que a l'inici de les precipitacions la cota de neu serà alta, sobre els 2.400 metres, tot i que durant la nit, el fred la farà baixar als 1.500 metres i demà al matí, puntualment, pot descendir fins als 1.200 metres.