Retencions quilomètriques pel tall de la General 1
El trànsit ha estat caòtic aquest matí per la caiguda d'un arbre a l'avinguda Salou
Els conductors estan patint aquest matí retencions quilomètriques a Andorra pel tall de trànsit de l'avinguda Salou a la carretera General 1 per la caiguda d'un arbre de grans dimensions. La circulació ha estat tallada en els dos sentits des de les 8.20 hores fins a les 10.32 hores i tot i la reobertura al pas de vehicles el col·lapse continua a la xarxa viària.
La circulació durant el tall s'ha desviat els vehicles que pujaven a la capital per darrere de l'Estadi Comunal per sortir a la rotonda de la Comella. El trànsit de baixada s'ha redirigit cap a la Baixada del Molí per l'interior d'Andorra la Vella en direcció a Santa Coloma.
Mobilitat ha informat que les retencions provocades pel tancament d'un tram de la General 1 han afectat fins al pont Pla per baixar de la Massana per la General 3 i des de la sortida d'Encamp per la General 2. El caos de trànsit ha arribat a tots els carrers d'Andorra la Vella i d'Escaldes. L'avinguda Tarragona, l'avinguda Riberaygua, la zona de Doctor Mitjavila, el carrer de la Unió, la carretera de l'Obac o els carrers del Clot d'Emprivat són algunes de les zones on els conductors s'han quedat col·lapsats sense alternatives per circular.
El caos de circulació ha afectat fins i tot la mobilitat des de la Seu d'Urgell. Els viatgers que esperaven sortir des de la capital alturgellenca en l'autobús de les 10.30 hores han hagut d'esperar durant una hora per pujar a Andorrra. El retard ha estat provocat pel col·lapse de trànsit a la xarxa viària andorrana que ha fet que el vehicle de transport públic s'hagi quedat bloquejat al Principat i no hagi pogut fer la ruta en l'horari previst. Des de les nou del matí fins a les 11.30 hores no hi ha hagut cap autobús de pujada des de la Seu, segons han explicat els passatgers.
