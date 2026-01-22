Estadística

Trameses 1.658 autoritzacions d'immigració al tercer trimestre

Els permisos inicials han caigut un 1,1% respecte del mateix període de l'any passat

Cues a Immigració.

Cues a Immigració.

Andorra la Vella

Al llarg del tercer trimestre del 2025, el Servei d'Immigració ha acordat un total de 1.658 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa de l'1,1% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat Estadística aquest matí.

Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han concedit 1.315, un 6,4% més que durant el tercer trimestre del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n'han acordat 801, el que equival a un augment del 2,6%. Els permisos de residència simple han suposat 429 autoritzacions, un augment del 15,6% respecte el mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 71, un 6% més que al mateix període de l'any passat.

Les autoritzacions de treball temporal han disminuit un 11,1% respecte al tercer trimestre del 2024, i se'n han concedit 224. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 73, i les d'estudis 45.

Les autoritzacions en vigor fins al 30 de setembre del 2025 es van situar en les 56.090, fet que equival a una variació anual positiva del 3,5%, de les quals 55.206 han estat autoritzacions prorrogables (un 3,5% més).

