Estadística
Trameses 1.658 autoritzacions d'immigració al tercer trimestre
Els permisos inicials han caigut un 1,1% respecte del mateix període de l'any passat
Al llarg del tercer trimestre del 2025, el Servei d'Immigració ha acordat un total de 1.658 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa de l'1,1% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat Estadística aquest matí.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han concedit 1.315, un 6,4% més que durant el tercer trimestre del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n'han acordat 801, el que equival a un augment del 2,6%. Els permisos de residència simple han suposat 429 autoritzacions, un augment del 15,6% respecte el mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 71, un 6% més que al mateix període de l'any passat.
Les autoritzacions de treball temporal han disminuit un 11,1% respecte al tercer trimestre del 2024, i se'n han concedit 224. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 73, i les d'estudis 45.
Les autoritzacions en vigor fins al 30 de setembre del 2025 es van situar en les 56.090, fet que equival a una variació anual positiva del 3,5%, de les quals 55.206 han estat autoritzacions prorrogables (un 3,5% més).