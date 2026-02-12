Meteo
Tancades les cotes altes de les estacions de Grandvalira per l'avís de fortes ventades
No es pot esquiar a les parts altes d'Ordino-Arcalís i Pal Arinsal
L'avís taronja per fort vent que hi havia establert per avui ha obligat a tancar, de moment, les cotes altes d'algunes estacions d'esquí d'Andorra per evitar accidents relacionats amb la meteorologia. Concretament, no es pot esquiar per les parts altes de les estacions de Pal Arinsal, a la Massana i Ordino Arcalís, del domini esquiable de Grandvalira Resorts. Des del domini informen també que algunes connexions entre sectors i el Funicamp tampoc donaran servei.
NACIONAL
Redacció
Grandvalira Resorts ha explicat al Diari que l'obertura o no, dependrà de l'evolució meteorològica i de si baixa la intensistat del vent.