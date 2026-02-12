Estadística
El salari medià al desembre és de 2.299 euros
El nombre d'assalariats se situa en 49.375 persones
El salari medià avançat del desembre se situa en 2.299,47 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest dijous, la qual cosa suposa un increment del 6% respecte al mes de desembre avançat del 2024.
La xifra d'assalariats, també creix, ho fa fins a les 49.375 persones, la qual cosa suposa un increment del 2,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat un 7% fins a arribar als 161,78 milions d'euros. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, ja que els residents han cobrat 150,41 euros més que l'any passat.
