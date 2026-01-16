Estadística
El salari medià al novembre és de 2.122 euros
El nombre d'assalariats se situa en 45.384 persones
El salari medià avançat del novembre se situa en 2.122,32 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest divendres, la qual cosa suposa un increment del 4,5% respecte al mes de novembre avançat del 2024.
La xifra d'assalariats, també creix, ho fa fins a les 45.384 persones, la qual cosa suposa un increment del 3,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat un 7,2% fins a arribar als 115,78 milions d'euros. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, ja que els residents han cobrat 92,08 euros més que l'any passat.
NACIONAL
El salari medià a l'octubre és de 2.140 euros
Redacció