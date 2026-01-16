Estadística

El salari medià al novembre és de 2.122 euros

El nombre d'assalariats se situa en 45.384 persones

Treballadors del sector de la construcció.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El salari medià avançat del novembre se situa en 2.122,32 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest divendres, la qual cosa suposa un increment del 4,5% respecte al mes de novembre avançat del 2024.

La xifra d'assalariats, també creix, ho fa fins a les 45.384 persones, la qual cosa suposa un increment del 3,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat un 7,2% fins a arribar als 115,78 milions d'euros. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, ja que els residents han cobrat 92,08 euros més que l'any passat.

