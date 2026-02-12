COST DE L'HABITATGE
El preu mitjà dels nous lloguers a Escaldes és de 2.653 euros mensuals
Els imports registrats oscil·len entre els 750 i els 10.000 euros al mes des del 2024
El preu mitjà dels nous contractes de lloguer que van ser formalitzats a Escaldes-Engordany des del 2024 és de 2.653 euros mensuals, segons les dades recollides pel comú a partir d’una mostra de 138 habitatges. Els imports registrats oscil·len entre els 750 i els 10.000 euros al mes, una diferència notable que evidencia la diversitat del parc immobiliari de la parròquia.
El comú va matisar que els contractes que superen els 5.000 euros mensuals corresponen majoritàriament a xalets o pisos de grans dimensions. “És una tipologia que distorsiona la mitjana global i que no representa el gruix habitual del parc de lloguer”, van assenyalar. Les dades fan referència exclusivament a contractes nous formalitzats durant aquest període i no inclouen renovacions, fet que pot alterar la percepció general dels preus. La informació ja ha estat traslladada al Govern, en el marc de la petició feta als comuns per conèixer amb més detall l’estat real del mercat de l’habitatge a cada parròquia. L’objectiu és disposar d’una radiografia actualitzada que permeti adoptar mesures ajustades a la realitat.
Des del comú van assegurar que continuaran treballant per obtenir dades més acurades i aprofundir en l’anàlisi del sector. El pressupost comunal preveu una partida d’un milió d’euros, ampliable, per impulsar iniciatives en matèria d’habitatge. Entre les mesures que es van adoptar hi ha l’aturada temporal de la construcció, la modificació de bonificacions per prioritzar els pisos a preu assequible i l’aprovació de la fórmula que determina què es considera lloguer assequible a la parròquia.