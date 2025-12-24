POLÍTICA D'HABITATGE
La llei dels lloguers es ‘congela’
Govern es desdiu de la intenció d’aprovar el text abans que acabi l’any amb l’argument que vol impulsar “una ronda de consultes àmplia”
El calendari d’aprovació del projecte de llei que ha de marcar les regles de com es procedirà a l’aixecament de les pròrrogues dels contractes del lloguer ha saltat pels aires. Feia setmanes que el Govern anunciava que l’aprovaria abans de final d’aquest any per donar a les parts concernides (llogaters, propietaris) un marge de temps ampli per tenir coneixement de l’afectació d’una desintervenció dels arrendaments, que ha d’arrencar a partir de l’1 de gener del 2027. Però l’executiu ha optat per refredar els terminis esgrimint que s’ha decidit impulsar una “ronda de consultes més àmplia” abans de donar el projecte per tancat i enviar-lo al Consell General. Un gir de guió de darrera hora: s’esperava que avui la llei passés pel consell de ministres i prèviament s’havia convocat el Consell Econòmic i Social (inicialment dilluns, finalment ahir, dimarts) per exposar a agents econòmics i socials el contingut de la proposta. La reunió del CES es va celebrar, però la ministra va exposar als assistents el mateix que després el ministre portaveu va traslladar en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que el Govern es donava un marge de temps més ampli per enllestir la llei estenent el feedback per resoldre de la millor manera possible “una situació nova”, “un nou paradigma”, en paraules de Guillem Casal. En el rerefons hi ha les discrepàncies entre els consellers de la majoria parlamentària sobre la fórmula per descongelar els contractes, un debat obert que ha acabat forçant-ne l’ajornament.
“Tenim temps, tenim un any, les presses no són bones conselleres”
El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, s’hi va referir en les declaracions posteriors al consell de Sant Tomàs de dilluns: “El que s’ha sentit pot arribar a diferir del que es presentarà, no s’acaba d’ajustar.” I hi va afegir que es buscava “equilibri tant per a propietaris que porten set o vuit anys amb el bloqueig i el dret a la vivenda”. Novament, s’hauria tractat el text entre Govern i la majoria parlamentària dilluns. I el resultat ha estat posar el fre. Cal recordar que l’esborrany que ha transcedit i que el Diari va detallar fa una setmana té dos grans eixos d’actuació: d’un costat, una descongelació progressiva que arrencaria el 2027 amb la liberalització de tots els contractes signats el 2012 i en anys anteriors, i que continuaria els anys successius fins al 2032, en funció de la data de la firma del lloguer, i una limitació dels augments del preu que podrien arribar com a màxim al 25% i que es mesuraria en funció del que paga l’inquilí per metre quadrat. Una de les discussions és si el procés de descongelació ha de durar sis anys i l’alternativa sobre la taula era escurçar-ho a tres, fins al 2029. Els percentatges d’augment, que a l’esborrany es plantejaven amb una aplicació gradual any a any, tampoc no haurien generat consens.
“Fem un flac favor a la ciutadania si el text després d’esmenes és diametralment oposat”
Un trimestre
I ara quin és l’horitzó temporal? El portaveu de l’executiu va remarcar que es manté la voluntat que sigui suficient perquè propietaris i llogaters tinguin prou informació abans i va remarcar que “tenim temps, tenim un any, les presses mai són bones conselleres”. En qualsevol cas, va marcar com a termini el primer trimestre del 2026 i la fita d’assolir el “millor” text possible. Tres mesos en què s’hauria de trobar el consens que no s’ha assolit fins ara. Perquè la ministra ja havia mantingut contactes previs amb l’associació de propietaris o amb la Coordinadora per a un Habitatge Digne i els primers ja van deixar clar en un ampli comunicat la setmana passada, i després que transcendís l’esborrany, l’oposició frontal. La coordinadora tampoc no ha enviat senyals en positiu. Però Casal va expressar que l’objectiu segueix sent una solució “d’equilibri”, “ponderada”, assumible per a uns i altres, i específicament que la que surti del Govern sigui “el mínim alterable possible perquè fem un flac favor a la ciutadania si el text després del període d’esmenes acaba sent diametralment oposat al presentat al principi”. El portaveu va anunciar que en aquesta tongada nova es comptarà amb els grups parlamentaris de l’oposició, que s’havien queixat també dilluns que no se’ls hagués presentat el text amb antelació. Però les esmenes que podrien capgirar el text són les dels grups que donen suport a l’executiu.