Consell de ministres
Govern destina 5 milions a innovació aquest any
L'executiu ha creat l'Oficina per a la Innovació i la Diversificació Econòmica i impulsarà el desplegament del Pla nacional fins al 2036
El Govern ha aprovat la creació de l’Oficina per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, amb l’objectiu de reforçar el posicionament d’Andorra com a pol d’innovació i país capaç d’atreure talent, inversió i projectes d’alt valor afegit. El nou organisme dependrà orgànicament del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.
Amb aquesta estructura es dota el país d’un instrument estable de governança i execució per garantir la implementació del Pla nacional per a la innovació i la diversificació econòmica, presentat l’octubre passat, així com la coordinació dels actors públics i privats implicats. La inversió prevista per al període 2026-2036 serà progressiva, amb la voluntat d’assolir entre el 7% i el 8% del pressupost del Govern i convertir Andorra en un clúster global de recerca i desenvolupament.
L’Oficina serà l’encarregada de gestionar el pressupost d’innovació, que enguany ascendeix a 5 milions d’euros. Entre les seves funcions hi ha l’impuls del marc legal necessari per desplegar l’Acord nacional per a la innovació i la diversificació econòmica, la coordinació i execució de les decisions del Consell Andorrà d’Innovació i la representació del país davant organismes i xarxes internacionals en aquest àmbit.
A més, s’hi adscriu l’Òrgan Assessor de Projectes, de caràcter consultiu, que avaluarà les iniciatives d’innovació públiques o privades que se li sotmetin i emetrà informes sobre el seu encaix en el Pla nacional, l’impacte potencial i la coherència amb els objectius estratègics. L’òrgan podrà ser convocat sempre que calgui un criteri expert per valorar programes pilot o projectes d’especial rellevància.