PARLAMENT
L’Eurocambra dona una empenta a l’acord per a la seva signatura
Considera desitjable reprendre les converses amb Mònaco sense modificar el text
El Parlament Europeu va aprovar ahir en sessió parlamentària l’informe intermediari sobre la proposta de decisió del Consell relativa a l’acord d’associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino. El text va obtenir un ampli suport polític, amb 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions, després que ja l’hagués avalat amb claredat el comitè d’Afers Exteriors.
L’Eurocambra va recordar en el mateix document que el Principat de Mònaco havia participat oficialment en les negociacions des del 2015, juntament amb Andorra i San Marino, i va prendre nota de la suspensió posterior del seu procés negociador. Els eurodiputats van considerar desitjable que les converses amb Mònaco es reprenguessin un cop es complissin les condicions necessàries i van assenyalar que continuava sent benvingut per adherir-se a l’acord respectant el mateix text. La ponent de l’informe, Zeljana Zovko, va destacar que es tracta de l’acord més ampli que la UE ha subscrit mai amb països tercers, atès que cobreix un ventall extens d’àmbits de cooperació més enllà del mercat interior. Zovko va remarcar que Andorra i San Marino són veïns afins amb qui la Unió Europea comparteix valors democràtics i un ferm compromís amb el multilateralisme.
Un total de 552 diputats hi van votar a favor, 24 en contra i 75 es van abstenir
NACIONAL
L’acord mixt guanya aliats a Europa en el procés d’associació
Joan Ramon Baiges
El text també subratlla que ambdós estats s’havien alineat habitualment amb la política exterior i de seguretat comuna de la UE, incloses les mesures restrictives, fet que demostrava una clara voluntat d’associació estreta. A més, defensa que l’acord beneficiaria mútuament les parts, ja que permetria un accés progressiu al mercat interior amb un grau de participació comparable al dels països de l’Espai Econòmic Europeu, tot respectant les especificitats dels estats de petita dimensió. L’aprovació d’aquest informe intermediari constitueix una nova etapa dins del procediment de consentiment previst pels tractats de la UE. Ara cal que el Consell autoritzi la signatura i que la Comissió Europea formalitzi el text perquè el Parlament Europeu atorgui el seu consentiment definitiu perquè l’acord pugui entrar en vigor.