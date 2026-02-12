Esquí

Grandvalira obre 308 quilòmetres de pistes per Carnaval

Les estacions freguen els tres metres de gruix de neu

Esquiadors disfressats per Carnaval a Grandvalira.

Esquiadors disfressats per Carnaval a Grandvalira.

Redacció
Andorra la Vella

Les estacions de Grandvalira Resorts encaren el cap de setmana amb gruixos que freguen els tres metres i pràcticament tot el domini obert, malgrat que aquest dijous les fortes ventades han obligat a limitar l’activitat a les cotes baixes. Grandvalira supera els 200 quilòmetres esquiables, Pal Arinsal ofereix els seus 63 quilòmetres amb gruixos d’entre dos i dos metres i mig, i Ordino Arcalís està al 100% amb fins a 320 centímetres de neu.

El cap de setmana arribarà carregat d’activitat amb propostes de Carnaval, com el concurs de disfresses i la tradicional baixada de torxes a Ordino Arcalís, i cites destacades com la Red Bull Night Rider al sector El Tarter. L’oferta es completa amb l'agenda d’après-ski als diferents sectors i noves sessions musicals a L’Abarset.

