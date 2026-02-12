Esquí
Grandvalira obre 308 quilòmetres de pistes per Carnaval
Les estacions freguen els tres metres de gruix de neu
Les estacions de Grandvalira Resorts encaren el cap de setmana amb gruixos que freguen els tres metres i pràcticament tot el domini obert, malgrat que aquest dijous les fortes ventades han obligat a limitar l’activitat a les cotes baixes. Grandvalira supera els 200 quilòmetres esquiables, Pal Arinsal ofereix els seus 63 quilòmetres amb gruixos d’entre dos i dos metres i mig, i Ordino Arcalís està al 100% amb fins a 320 centímetres de neu.
El cap de setmana arribarà carregat d’activitat amb propostes de Carnaval, com el concurs de disfresses i la tradicional baixada de torxes a Ordino Arcalís, i cites destacades com la Red Bull Night Rider al sector El Tarter. L’oferta es completa amb l'agenda d’après-ski als diferents sectors i noves sessions musicals a L’Abarset.