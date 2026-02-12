ESLLAVISSADA A SANTA COLOMA
Govern inspecciona la zona amb drons pel despreniment
Casal remarca la complexitat geològica de la zona i assegura que les proteccions instal·lades van contenir gairebé totes les roques
El Govern va efectuar ahir al llarg del matí noves tasques d’inspecció a la zona de Santa Coloma afectada pel despreniment de roques registrat dimarts, amb l’objectiu d’avaluar l’estat del terreny i determinar si hi havia risc de nous moviments. Els treballs es van dur a terme amb suport de drons, que van permetre analitzar el vessant des de diferents angles i obtenir imatges detallades per als equips tècnics.
Durant la compareixença posterior al consell de ministres, el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, va explicar que es tracta d’“una zona complicada al voltant dels riscos naturals”, on els despreniments rocosos són habituals i poden tenir magnituds diverses segons les condicions del terreny. Va remarcar que l’espai ja es troba sota vigilància permanent i disposava de mesures preventives específiques.
Casal va detallar que el sector compta amb dues línies de protecció amb barres dinàmiques dissenyades per absorbir l’impacte de les caigudes de blocs. El ministre de Medi Ambient va indicar que “la primera barrera va aturar el 90% dels aproximadament 100 metres cúbics de roca que es van desprendre”, mentre que la resta del material “va quedar aturat abans d’arribar a la segona línia de protecció”, fet que va evidenciar el funcionament adequat del dispositiu instal·lat.
El portaveu també va assegurar que els equips tècnics continuarien treballant sobre el terreny per analitzar l’estabilitat del vessant i determinar si calia adoptar noves mesures preventives. “Estarem atents i continuarem analitzant la zona”, va afirmar, tot destacant que el seguiment es mantindria actiu en els pròxims dies.