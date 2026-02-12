CONSELL DE MINISTRES
Govern detecta 56 falsos fronterers en més de 1.500 controls efectuats
Tots els casos es troben pendents de resolució i encara no han comportat cap sanció o expulsió
El Govern continua intensificant la lluita contra els falsos transfronterers i ja n’ha detectat 56 en el marc dels 1.535 controls efectuats entre el 21 de juliol i el 2 de febrer. Així ho va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. En total, segons va detallar, s’ha pres declaració a 65 persones en els diversos dispositius policials desplegats al riu Runer. D’aquestes, nou van poder acreditar que eren residents legals o que disposaven de la documentació en regla per viure fora del país.
Pel que fa a la resta de casos, Casal va precisar que 39 expedients es troben actualment pendents de resolució administrativa, mentre que cinc persones han iniciat processos de recurs, quatre per la via administrativa i una per la judicial. El ministre va remarcar que el percentatge de casos detectats respecte al total de controls efectuats és relativament baix i, segons va afirmar, evidencia que “no ens trobem en una situació alarmant”, ja que només prop d’un 3% de les inspeccions acaben derivant en l’obertura d’un expedient. Tot i això, va subratllar que “Andorra continuarà fent controls” en la mateixa línia aplicada durant l’últim any, perquè, malgrat que les dades no apunten un problema de gran magnitud, el Govern considera necessari mantenir la vigilància.
“No ens trobem en una situació alarmant, però continuarem fent controls”
La qüestió va sorgir en el context dels controls de documentació que la policia espanyola està duent a terme aquests dies a la frontera hispanoandorrana del riu Runer. Segons fonts consultades, aquests dispositius tenen com a objectiu identificar persones que treballen a Andorra però resideixen de manera irregular a Espanya.
NACIONAL
La policia impedeix l’entrada al país a un turista sense documentació
Redacció
A la pràctica, els agents espanyols aturen principalment vehicles amb matrícula andorrana i demanen als ocupants si disposen de DNI espanyol, quin és el seu lloc de residència i el motiu del desplaçament. Aquests controls es concentren sobretot a primera hora del matí, coincidint amb el pic d’entrada de treballadors cap al Principat, i estan provocant retencions que, alguns dies, s’acosten a l’hora d’espera.
La vigilància específica sobre els vehicles amb plaques andorranes respon a la voluntat de comprovar si els ocupants són realment residents al Principat i quina autorització tenen per treballar-hi. Aquestes actuacions arriben després de reiterades queixes de les autoritats catalanes i de les comarques veïnes, especialment de l’Alt Urgell, per l’arribada de població procedent d’Andorra que s’hi instal·la sense estar degudament inscrita ni regularitzada com a resident a Espanya. Una situació que havia provocat fortes tensions entre els dos territoris i que va acabar amb una modificació legislativa del projecte de llei de continuïtat de les mesures per al creixement sostenible que l’executiu va presentar a l’octubre.
Avís groc per vent
Casal també va referir-se a les fortes ventades que s’esperen per avui al Principat. El temporal, que a Catalunya ha obligat a suspendre les classes, tindrà previsiblement una afectació més limitada a Andorra, tot i que el servei Meteorològic ha activat l’avís taronja als cims i el groc a les valls. La pertorbació sí que ha obligat a cancel·lar el campionat d’esquí de fons que s’havia de disputar a la Rabassa.
CONTRACTAR L'HELICÒPTER DE LA POLICIA COSTARÀ 6.000 EUROS L'HORA
A partir d’ara, es podran facturar serveis com la participació en dispositius preventius d’esdeveniments, l’acompanyament de transports especials o la gestió de recollida i destrucció d’explosius. Les tarifes fixen, per exemple, un cost d’entre 35 i 49,5 euros per hora segons la categoria de l’efectiu, 50 euros per l’ús de vehicles o del punt de comandament avançat, i imports més elevats per mitjans aeris, que superen els 6.000 euros per hora en el cas de l’helicòpter.
- PARC PÚBLIC. S’actualitzen els preus del parc públic d’habitatge per a l’any 2026 d’acord amb l’IPC (2,6%) del 2024. El preu unitari per metre quadrat passa de 9,23 a 9,47 euros.
- OFICINA PER A LA INNOVACIÓ. Govern crea un organisme que depèn del ministeri encarregat de l’economia per dotar el país d’una estructura estable que garanteixi la implementació del pla nacional per a la innovació.
- NEGOCIS INTERNACIONALS. El consell de ministres aprova el títol del bàtxelor en negocis internacionals. La titulació permetrà participar en projectes internacionals.
SENSE ÀNIM DE LUCRE
Oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per un import total de 100.000 euros.