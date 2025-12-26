SUCCESSOS
La policia impedeix l’entrada al país a un turista sense documentació
Els fets han tingut lloc aquest matí durant un control rutinari en un autobús
Els agents de la duana han denegat aquest matí l'entrada al Principat a un turista, després d'un control de documentació a la frontera hispanoandorrana. Els fets han tingut lloc cap a les 11:10 hores, quan els efectius del cos han requerit la documentació al passatger d'un autobús. L'home no disposava dels documents d’identificació necessaris i no ha pogut entrar al país.
Les autoritats han recordat que es tracta de controls habituals i que, en cas que un no resident no presenti documentació vàlida, no se li permet l’entrada. Aquest tipus de mesures formen part dels protocols habituals per garantir el compliment de la normativa fronterera.