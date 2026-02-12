FORMACIÓ

Els adolescents comencen a beure alcohol als 14 anys

El taller adreçat a les famílies.

Andorra la Vella

El ministeri de Salut organitza entre ahir i avui dos tallers dirigits a les famílies amb fills adolescents per donar-los recursos per afrontar el primer contacte dels joves amb l’oci nocturn i derivades com el consum d’alcohol. Les va impartir Anton Uró, fundador de la consultora Mediare, que va fixar l’edat actual del primer contacte amb la beguda als 14 anys i va afegir que pràcticament no ha variat des del 1996: “Inclús ha pujat una miqueta.” Les dades recopilades per l’empresa mostren que el 1996 estava als 13,7 anys i ara sobre els 13,9. L’expert va advertir que això no ha de comportar relaxació perquè “el consum d’alcohol hi és i s’ha d’abordar”.

La iniciativa s’emmarca en el pla nacional contra les drogodependències (PNCD). “Els pares moltes vegades no sabem si ho estem fent prou bé, ens enfrontem a situacions de canvi on l’adolescent i el jove et posen en constant situació de dir: ‘Ostres, ho estic fent bé o no?’”, va indicar la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez. L’objectiu és “donar petites eines de comunicació i de detecció que els pares o tutors puguin tenir de cara a fer front a aquestes situacions”, va afegir Pérez. Uró, al seu torn, va recomanar tranquil·litat perquè si “el meu fill o filla torna a casa i jo li noto que fa pudor d’alcohol, si això m’escandalitza, dificulta aquesta comunicació assertiva”. Després de la sessió d’ahir n’està prevista una avui de deu del matí a dotze del migdia al centre cultural la Llacuna. Hi haurà un centenar d’assistents.

El ministeri també va organitzar ahir un taller de dispensació responsable d’alcohol adreçada a les persones que formen part de les comissions de festes o empreses de cada parròquia, encarregades de gestionar les barres de les festes majors i impartit per Mediare.

