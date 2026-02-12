FORMACIÓ
Els adolescents comencen a beure alcohol als 14 anys
El ministeri de Salut organitza entre ahir i avui dos tallers dirigits a les famílies amb fills adolescents per donar-los recursos per afrontar el primer contacte dels joves amb l’oci nocturn i derivades com el consum d’alcohol. Les va impartir Anton Uró, fundador de la consultora Mediare, que va fixar l’edat actual del primer contacte amb la beguda als 14 anys i va afegir que pràcticament no ha variat des del 1996: “Inclús ha pujat una miqueta.” Les dades recopilades per l’empresa mostren que el 1996 estava als 13,7 anys i ara sobre els 13,9. L’expert va advertir que això no ha de comportar relaxació perquè “el consum d’alcohol hi és i s’ha d’abordar”.
Els psicòlegs demanen mesures addicionals per protegir els joves
Pedro García
La iniciativa s’emmarca en el pla nacional contra les drogodependències (PNCD). “Els pares moltes vegades no sabem si ho estem fent prou bé, ens enfrontem a situacions de canvi on l’adolescent i el jove et posen en constant situació de dir: ‘Ostres, ho estic fent bé o no?’”, va indicar la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez. L’objectiu és “donar petites eines de comunicació i de detecció que els pares o tutors puguin tenir de cara a fer front a aquestes situacions”, va afegir Pérez. Uró, al seu torn, va recomanar tranquil·litat perquè si “el meu fill o filla torna a casa i jo li noto que fa pudor d’alcohol, si això m’escandalitza, dificulta aquesta comunicació assertiva”. Després de la sessió d’ahir n’està prevista una avui de deu del matí a dotze del migdia al centre cultural la Llacuna. Hi haurà un centenar d’assistents.
El ministeri també va organitzar ahir un taller de dispensació responsable d’alcohol adreçada a les persones que formen part de les comissions de festes o empreses de cada parròquia, encarregades de gestionar les barres de les festes majors i impartit per Mediare.