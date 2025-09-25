SANITAT
‘Sí’ majoritari al nou conveni del SAAS
El nou text que regularà les relacions laborals als centres de salut rep el 90% dels vots
Els treballadors del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han aprovat el nou conveni col·lectiu amb 645 vots a favor (el 90%) i 62 en contra (el 9%), mentre que l’1% dels vots van ser en blanc. Estaven cridats a participar 1.164 treballadors i ho van fer 720 persones, xifra que equival al 62% de participació. En total hi ha hagut vuit vots en blanc i cinc de nuls.
“Pensem que les xifres [de participació i de suport al conveni] parlen per si soles”
La presidenta del comitè d’empresa del SAAS, Eva Font, va mostrar-se ahir molt satisfeta pels resultats del procés de votació del nou conveni col·lectiu, negociat amb la direcció en només tres mesos. “Estem molt contents per la feina feta, per l’alta participació i pel suport que ha tingut el conveni a les urnes. Pensem que les xifres parlen per si soles”, va afirmar ahir a la tarda en roda de premsa. L’acord va presentar-se dilluns en assemblea. El procés participatiu s’ha prolongat dos dies.
Revisió
El conveni encara vigent venç a l’octubre, però es prorrogarà fins al 31 de desembre. Per tant, el nou acord entrarà en vigor, si es compleixen els terminis previstos, l’1 de gener del 2026. Ara el comitè d’empresa enviarà el conveni al consell directiu del SAAS. Un cop hi hagi donat el vistiplau, es trametrà al departament de Treball de Govern perquè el revisi i, al seu torn i si s’escau, l’aprovi amb caràcter definitiu. El conveni té una durada de cinc anys.
El text pactat recull millores econòmiques i laborals que afecten totes les categories professionals. Els punts més destacats del conveni són la recuperació de les primes per objectius, que es començarien a cobrar el maig del 2027, l’augment dels complements de cap de setmana i festius, la jornada intensiva durant les vacances escolars per al personal amb jornada de vuit hores i la creació d’un pla de pensions voluntari amb aportació del SAAS, entre d’altres.
En els pròxims mesos, el comitè centrarà els esforços a treballar en altres temes pendents, com ara la revisió de les descripcions dels llocs de treball i de la graella salarial. El també representant de l’ens Adelito Charrua va explicar que l’anàlisi tècnica d’aquests punts, encarregada a una empresa externa, està pràcticament enllestida.
Per la seva part, la branca sanitària de l’USdA va mostrar-se satisfeta per “la gran participació en l’assemblea i la posterior votació”. El seu portaveu, Àlex Bandera, va afirmar: “Estem molt contents que s’hagi donat veu als treballadors i treballadores de forma directa.” Segons el sindicat, aquesta elevada participació “ha deixat palesa la importància que tota negociació d’un conveni col·lectiu acabi sempre amb la consulta directa i vinculant a la plantilla”.
L’USdA Branca Sanitària, va remarcar el sindicat, “continuarà amb la seva tasca per defensar els drets dels treballadors i treballadores, vetllant per unes condicions laborals justes i dignes, i mantenint una actitud crítica i constructiva davant de qualsevol situació que afecti el col·lectiu”.