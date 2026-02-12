Mobilitat
Catalunya aixeca la restricció de mobilitat, però manté les suspensions per vent fins les 20 h
Protecció Civil manté l’alerta del Ventcat després de més de 4.800 trucades al 112 i més de 2.100 serveis dels Bombers
El Govern de Cataluinya ha aixecat la restricció de mobilitat decretada per l’episodi de vent des d'ahir el matí, tot i que manté vigents fins a les 20.00 hores d’aquest 12 de febrer la resta de mesures adoptades en el marc del pla Ventcat. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assegurat que “hem superat el moment de màxima intensitat”, però ha demanat “prudència màxima” fins que la situació quedi completament estabilitzada. Continuen suspeses les activitats educatives, universitàries i esportives, així com els serveis socials i l’activitat sanitària no urgent, a més del tancament d’espais naturals, parcs i jardins.
El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el vent entra en fase de disminució progressiva, tot i que encara es poden produir ratxes fortes puntuals, especialment en zones exposades i a l’àrea metropolitana. De cara al cap de setmana es preveu un nou episodi de vent de component nord que afectarà principalment el Pirineu, l’Empordà i sectors de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb avisos grocs i taronja.
L’episodi ha deixat fins a les 15.09 h un total de 4.891 trucades al 112 i 4.179 incidències gestionades, sobretot al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat. Els Bombers han atès 2.172 avisos des de la mitjanit, majoritàriament per caiguda d’arbres i elements estructurals. Segons Salut, nou persones han estat traslladades a hospitals, tres en estat crític o greu. També hi ha afectacions viàries, retencions a l’AP-7 a la Jonquera, alteracions al servei ferroviari amb demores a diverses línies i uns 7.000 clients amb incidències elèctriques arreu del país.
Caigudes d'arbres
Andorra no és l'únic lloc on ha caigut un arbre, conseqüència de les fortes ratxes de vent, aquest matí, Catalunya, també ha registrat força incidències d'aquest tipus que han afectat la xarxa viària i la mobilitat al llarg del matí. A Barcelona, de fet, han quedat afectades per aquest fenomen fins a 7 carreteres: l'AP-7 en direcció Subirats, la BV-1462, la C-143b a Sant Quirze Safaja, la C-1415a a l'altura de Terrassa, la C-32 a Cornellà de Llobregat en direcció a Castelldefels, la C-59 a Sant Feliu de Codines, on a més, s'hi ha hagut d'habilitar un pas alternatiu, i finalment, a la Nacional dos a l'altura de Sant Andreu de Llavaneres, on també s'ha hagut de buscar una alternativa.