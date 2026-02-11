Meteo
Catalunya suspèn les classes per l'episodi de "vent extrem" demà
El govern de la Generalitat decreta també la suspensió d’activitats esportives i sanitàries no urgents
Catalunya suspendrà demà les activitats educatives davant la previsió d’un episodi de vent amb risc extrem, amb ratxes que poden superar els 108 quilòmetres per hora de manera generalitzada. Protecció Civil de Catalunya manté en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades (VENTCAT) i enviarà un missatge Es-Alert a tota la població amb les restriccions previstes entre la mitjanit i les vuit del vespre ,a causa de la borrasca Nils.
A més de la suspensió de les classes, també quedaran aturades les activitats sanitàries no urgents, sociosanitàries i esportives. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball, així com el tancament de tots els espais naturals no urbans. Les autoritats alerten que el fenomen pot ser especialment perillós en zones poc habituades al vent i en grans ciutats, i demanen extremar les precaucions a l’exterior.
L'ajuntament de la Seu d'Urgell ha informat que per "criteris de prevenció i seguretat" es tanquen els equipaments municipals a partir de la propera mitjanit. Els espais afectats són la llar d'infants, els centres educatius, el cementiri municipal, les zones esportives, els parcs i jardins i parcs infantils, el Parc Olímpic del Segre, el camí d'Alàs i el claustre del Racionero. El consistori anul·la a més totes les activitats a l'aire lliure i es recomana reduir la mobilitat no imprescindible.
Els efectes de la borrasca Nils fan que es mantingui l’avís per fort onatge amb onades superiors als 2,5 metres en diversos trams del litoral. Des de l’inici de l’episodi, el 112 ha rebut 651 trucades i els Bombers han atès 320 serveis, principalment per caiguda d’arbres i elements urbans. Les regions més afectades fins ara han estat l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona, on s’ha reforçat el dispositiu operatiu.