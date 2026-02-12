Andorra i Espanya reforcen la cooperació financera i analitzen l’Acord d’Associació amb la UE
Lorena Jordana i Paula Conthe aborden el desplegament del protocol de serveis financers i la planificació del deute públic andorrà
La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, s’ha reunit aquest matí amb la secretària general del Tresor i Finançament Internacional del Govern d’Espanya, Paula Conthe, en el marc del diàleg institucional regular entre tots dos països en matèria financera i econòmica. La trobada ha servit per abordar qüestions estratègiques vinculades a l’agenda europea, la integració financera i l’estabilitat macroeconòmica, i ha posat de manifest l’excel·lent relació bilateral i la voluntat compartida de continuar aprofundint la cooperació.
Durant la reunió s’ha analitzat l’estat d’avanç del procés d’aprovació de l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, que es troba en la fase final al si del Consell de la UE. En aquest context, s’ha tractat el desplegament progressiu del protocol de serveis financers i el projecte de futura Llei de fons d’inversió, alineada amb els estàndards europeus en gestió d’actius. També s’ha subratllat la importància de mantenir una cooperació tècnica fluïda amb les autoritats competents, com ara la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La trobada ha permès igualment intercanviar impressions sobre l’evolució dels mercats de deute sobirà i les perspectives de finançament en el context europeu actual. Jordana ha exposat les línies generals de la planificació financera d’Andorra per al període 2026-2027, que inclou operacions de gestió i refinançament del deute públic. En aquest sentit, s’ha destacat la solidesa de les finances públiques andorranes, amb superàvits recurrents i un nivell de deute contingut, així com el compromís amb una estratègia prudent i sostenible. Finalment, també s’ha fet referència a la participació d’Andorra al Fons Monetari Internacional i al desenvolupament de l’Acord Marc amb el Banc Europeu d’Inversions, valorant positivament el procés d’adhesió del Principat a diverses institucions financeres internacionals en els darrers anys.