Inclusió
Xeridell participa per segon any consecutiu a la First Lego League Andorra Telecom
El grup Xeribots mostra, amb un projecte de robòtica, l’evolució de l’accessibilitat al país
El Servei Ocupacional Xeridell de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha participat per segon any consecutiu a la First Lego League Andorra Telecom, celebrada aquest dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La iniciativa permet als participants desenvolupar competències tècniques, cognitives i socials, alhora que potencia la seva autonomia i confiança.
El grup, integrat per cinc persones ateses al servei i sota el nom de Xeribots, s’ha sumat als equips dels centres educatius del país que han presentat els seus projectes de robòtica educativa. Durant la demostració, han proposat un viatge virtual al passat per evidenciar situacions que no eren accessibles per a les persones amb discapacitat, com ara l’accés als busos, la inclusió en l’esport, la comunicació universal o el dret a vot.
Mitjançant un robot controlat pels mateixos participants, el projecte ha mostrat de manera visual els avenços assolits en matèria d’accessibilitat. El robot recollia les adaptacions del ‘passat’ i les traslladava al ‘present’, simbolitzant com aquests suports faciliten la participació plena en la comunitat.
Aquestes demostracions també serveixen per donar visibilitat a la metodologia de treball del taller de robòtica de Xeridell, en marxa des de fa tres anys, i per conscienciar sobre la necessitat de crear entorns més accessibles i inclusius. Des del servei remarquen que iniciatives com aquesta reconeixen la capacitat de les persones amb discapacitat per generar idees creatives i aportar solucions innovadores.