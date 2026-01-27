Tecnologia
129 alumnes participen en la 12a edició de la First Lego League d'Andorra Telecom
La competició internacional de robòtica educativa desafia els joves a convertir-se en arqueòlegs del segle XXI amb l'ús de la tecnologia
Andorra Telecom organitza un any més la First Lego League, la competició internacional de robòtica educativa que busca apropar infants i joves al món de la ciència i la tecnologia mitjançant reptes pràctics, creatius i col·laboratius. Aquesta 12a edició, sota el lema “UNEARTHED”, convida els participants a explorar les petjades del passat i a imaginar un futur millor utilitzant la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria.
Un total de 129 alumnes, agrupats en 10 equips, representaran diversos centres educatius del país: les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, així com la Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Els equips hauran de construir i programar un robot, presentar un projecte d’innovació i demostrar habilitats com el treball en equip i la col·laboració, tot seguint els valors de la competició.
La final, oberta al públic, tindrà lloc a les 16:30 h a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i promet ser una mostra del talent i la passió dels joves pel coneixement i la innovació.
Aquesta iniciativa forma part del compromís d’Andorra Telecom amb la promoció de l’educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), fomentant les vocacions tecnològiques i potenciant habilitats com el pensament crític, la creativitat o la comunicació. Paral·lelament, l’operadora també impulsa la World Robot Olympiad (WRO), centrada en clubs de robòtica del país.