Oci
Santiago Cañizares guanya la timba de pòquer al casino
El premi consisteix en una invitació per disputar el Main Event de les World Series of Poker a Las Vegas
L’exfutbolista Santiago Cañizares ha guanyat una timba de pòquer organitzada per Winamax España al casino d’Andorra, en un torneig que reunia cares conegudes i jugadors professionals i on el premi consisteix en una invitació per disputar el Main Event de les World Series of Poker a Las Vegas. "La majoria dels prejudicis venen del desconeixement. El pòquer no és el mateix que altres jocs de casino. És un animal totalment diferent", afirma la jugadora professional de pòquer, Leo Margets, que ha estat una de les jugadores de la nova edició de La Timba, el xou organitzat per Winamax al centre d'oci Unnic, que ha volgut anar més enllà de l’espectacle i l’entreteniment per reivindicar el pòquer com un esport mental d’elit. La presència de figures com el cinc vegades campió del món de motociclisme Jorge Lorenzo, l’exporter Santi Cañizares, el creador Jordi Wild o el professional Adrián Mateos ha reforçat aquesta idea en una cita que ha estat seguida en directe, contant amb 79.000 visualitzacions, a Twitch i YouTube.
El creador de contingut Guanyar, que ha finalitzat segon, ha defensat que el pòquer per ell és més que una afició. "Vaig començar a estudiar fa sis mesos i he estudiat bastant. El meu objectiu és cada vegada jugar millor i invertir el meu temps lliure en aquesta passió", ha expressat, tot i reconèixer el factor de variància propi del joc, ha subratllat la necessitat de preparació. "A una taula pot passar de tot, però cal ser llest, estar espavilat, llegir bé i pensar molt".
Sobre disputar el 'Main Event' a Las Vegas, ha asseverat que "és un somni competir amb els millors". "Aniré molt centrat en el pòquer i em prepararia al màxim". "Aquí jugues contra altres jugadors. El premi se l’emporta un jugador, no el casino. És una disciplina que admiro molt", ha defensat qüestionat sobre l'estigma.
Una partida d'alt nivell
La vetllada ha tingut un to diferent del que és habitual en tornejos professionals. Entre mans decisives, hi havia espai per a converses quotidianes i comentaris informals que trencaven la imatge clàssica de silenci tens al voltant de la taula.
"En l'àmbit estratègic serà diferent perquè no juguem amb el perfil habitual, però t’has d’adaptar. El més imprevisible pot ser el més incòmode", ha expressat Mateos. En la mateixa línia, Leo Margets ha insistit en la profunditat del joc, tot indicant que "hi ha molta part psicològica, però també molta teoria de jocs i matemàtica al darrere".
"El jugador professional és més aviat un esportista d’elit. Ens preparem, estudiem i competim contra els millors, com en qualsevol altre esport", ha instat Mateos. "La majoria dels prejudicis venen del desconeixement. El pòquer no és el mateix que altres jocs de casino. És un animal totalment diferent", ha afegit Margets. Tot semblava apuntar als jugadors professionals, però la victòria se l'ha emportat l'exfutbolista Santi Cañizares, amb Guanyar en segona posició i Adrián Mateos tercer.
Des de Winamax, el seu responsable, Àlvar Margets, ha celebrat el creixement del projecte. "La primera edició va funcionar molt bé i vam decidir tornar a apostar per Andorra. Volíem fer-ho encara més espectacular", ha expressat el responsable. La posada en escena amb un ring central i públic a les llotges ha reforçat el caràcter de xou. "Hi ha molta matemàtica i teoria de jocs al darrere. Aquests formats ajuden a reafirmar el pòquer com a esport mental", ha destacat. "Aquí veiem que és una partida entre amics, com podria ser un dissabte a la tarda a casa de qualsevol persona, que és un joc de cartes, que és divertit, que permet socialitzar, i que si arribes a estudiar i el coneixes, un pot acabar guanyant diners".
La tercera edició, tot apunta, que es disputarà també al centre d'oci Unnic a la sala Greenbox. "Nosaltres i Winamax anem junts, caminem junts, estem molt contents. Si no passa res i compten amb nosaltres per fer la tercera edició estarem encantats de celebrar-la aquí", ha apuntat el director de joc del Gran Casino, Josep Dos Santos, tot remarcat que "dona molta visibilitat i és un plus per al negoci i pel país".
"La cultura del joc està establerta fa molts anys a altres països com pot ser Anglaterra o França, en què la gent vol també gaudir del cinema, pot gaudir del teatre o pot gaudir del casino", ha reiterat Dos Santos que la voluntat del centre d'oci és virar cap a un públic d'experiències més enllà del joc. L'esdeveniment de Winamax ha motivat noves sinergies amb empreses del país "de l'àmbit de la rellotgeria i de l'automobilisme, en què col·laborarem amb ells conjuntament per fer dos o tres projectes que no han tancat encara".