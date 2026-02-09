Apostes 

El Casino d’Andorra acull una nova edició del xou ‘La Timba’ de Winamax amb convidats de luxe

Jorge Lorenzo, Jordi Wild i Santi Cañizares participaran en una nit de pòquer i entreteniment que es retransmetrà en directe

El cartell de Winamax amb els participants de la Timba que se celebrarà demà al Casino Unnic.

Redacció
Andorra la Vella

El Casino UNNIC d’Andorra, situat al carrer Prat de la Creu, d'Andorra la Vella, acull demà a les 20 hores de la tarda, una nova edició de La Timba, el xou més desenfadat i popular de la plataforma Winamax, que tornarà a reunir figures destacades del món de l’esport i de la creació de continguts digitals. L’esdeveniment es podrà seguir en directe a través dels canals de Winamax Espanya a Twitch i YouTube.

Vuit participants s’asseuran al voltant d’una taula de pòquer en una vetllada que combinarà competició, humor i premis destacats. Com a principals reclams hi haurà dues figures de referència del pòquer internacional: Adrián Mateos i Leo Margets, tots dos membres del Team Pro de Winamax, que s’enfrontaran a diversos convidats procedents del món de l’esport i del streaming.

Entre els noms més destacats del cartell hi ha Jorge Lorenzo, cinc vegades campió del món de motociclisme, que canviarà els circuits per l’estratègia i els blufs del pòquer. També participaran l’exporter de futbol Santi Cañizares i el creador de continguts Jordi Wild, acompanyats d’altres cares conegudes del panorama esportiu i digital, en una cita que promet espectacle i entreteniment des del Casino d’Andorra.

