Apostes
El Casino d’Andorra acull una nova edició del xou ‘La Timba’ de Winamax amb convidats de luxe
Jorge Lorenzo, Jordi Wild i Santi Cañizares participaran en una nit de pòquer i entreteniment que es retransmetrà en directe
El Casino UNNIC d’Andorra, situat al carrer Prat de la Creu, d'Andorra la Vella, acull demà a les 20 hores de la tarda, una nova edició de La Timba, el xou més desenfadat i popular de la plataforma Winamax, que tornarà a reunir figures destacades del món de l’esport i de la creació de continguts digitals. L’esdeveniment es podrà seguir en directe a través dels canals de Winamax Espanya a Twitch i YouTube.
Vuit participants s’asseuran al voltant d’una taula de pòquer en una vetllada que combinarà competició, humor i premis destacats. Com a principals reclams hi haurà dues figures de referència del pòquer internacional: Adrián Mateos i Leo Margets, tots dos membres del Team Pro de Winamax, que s’enfrontaran a diversos convidats procedents del món de l’esport i del streaming.
Entre els noms més destacats del cartell hi ha Jorge Lorenzo, cinc vegades campió del món de motociclisme, que canviarà els circuits per l’estratègia i els blufs del pòquer. També participaran l’exporter de futbol Santi Cañizares i el creador de continguts Jordi Wild, acompanyats d’altres cares conegudes del panorama esportiu i digital, en una cita que promet espectacle i entreteniment des del Casino d’Andorra.