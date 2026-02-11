Mobilitat
Retencions a diverses carreteres de Catalunya per la vaga educativa
Els serveis mínims deixen molts centres sense classes amb normalitat
La vaga de mestres i professors d’avui ha arrencat amb nombrosos talls de carretera arreu de Catalunya, alguns amb moments de tensió amb els mossos d’esquadra, i tot i que ja no queda cap via tallada, hi ha retencions a diverses carreteres. A la C-32 a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona hi ha cinc quilòmetres de retencions, igual que a l'A-2 a Sant Joan Despí. També estan afectades altres entrades a la capital catalana però amb retencions menys severes.
A Barcelona s’han tallat la ronda Litoral, la Gran Via, la ronda de Dalt i l’avinguda Meridiana; a Mataró, la C-32 en sentit Barcelona; i a les comarques gironines, l’N-II a Vilamalla i els accessos de Figueres sud i Girona sud a l’AP-7. També hi ha hagut afectacions a la C-55 a Manresa i Olesa, la C-59 a Moià, la C-31 a l’Hospitalet, la C-58 a Sant Quirze i la C-37 a Valls. Poc abans de les deu del matí, el Servei Català de Trànsit ha informat que ja no quedava cap via tallada.
A la ronda Litoral de Barcelona, un centenar de manifestants han mantingut tallada la via durant aproximadament una hora davant del Campus Universitari Mar. Els docents han accedit a la carretera després de saltar un mur i tallar-la en tots dos sentits. A Mataró, desenes de professors han aconseguit tallar la C-32 després de saltar un terraplè, malgrat el dispositiu policial desplegat per impedir-ho. Els mossos han encapsulat els manifestants per fer-los abandonar la via per la sortida més propera.
Les escoles i instituts, tant públics com concertats, han obert portes, però en molts centres no s’hi imparteixen classes amb normalitat, ja que els serveis mínims obliguen a treballar només un terç del professorat. A més, diversos centres de l’àrea metropolitana de Barcelona han denunciat sabotatges a les portes per impedir-ne l’obertura. El departament d’Educació ha confirmat incidències en alguns centres, mentre que la CGT eleva la xifra a uns 115.
Tots els sindicats del sector han fet una crida unitària a la vaga, una imatge que no es veia des del 2022. Reclamen millores salarials, reducció de ràtios, més recursos per atendre la complexitat a les aules i menys burocràcia. USTEC augura un seguiment massiu i adverteix que les mobilitzacions “s’intensificaran” si es vulnera el dret de protesta. El govern de la Generalitat assegura que respecta les mobilitzacions i que treballa en una proposta per millorar les condicions salarials i evitar que el cicle de protestes s’allargui, mentre els sindicats ja amenacen amb una vaga d’una setmana si no hi ha avenços.
