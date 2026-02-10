Successos
Talls de carreteres arreu de Catalunya per la vaga de professors de demà
Els sindicats denuncien una pèrdua de poder adquisitiu d’entre el 20% i el 25%
La vaga del sector educatiu de demà comportarà talls de carreteres i marxes lentes a primera hora del matí en diversos punts de Catalunya. Hi ha accions previstes a la C-32 a l’altura del Mataró Parc, a l’A-2 a Tàrrega, a la ronda litoral de Barcelona, a les principals vies de Lleida, així com a Osona, el Lluçanès i a diferents carreteres de les comarques gironines. Les afectacions precediran les manifestacions convocades al migdia a Barcelona i Girona.
Els docents de l’Alt Empordà i d’altres comarques gironines s’han organitzat per sectors i han anunciat talls i marxes lentes a les vies gironines abans de la concentració unitària prevista a Girona a les 12 del migdia.
A Osona i el Lluçanès, una cinquantena de mestres i professors de centres públics també s’han constituït com a assemblea docent comarcal i han anunciat talls de carretera al matí abans de desplaçar-se a la manifestació de Barcelona. “És la primera vegada que ens organitzem a escala comarcal per fer accions al territori. No és agradable arribar a la vaga, però les mobilitzacions prèvies no han estat escoltades”, ha explicat la representant sindical d’USTEC a la Catalunya Central, Sònia Zapata, en declaracions a El 9 Nou. En alguns centres de les dues comarques, el seguiment de la vaga serà del 100% del professorat, amb només serveis mínims.
L’aturada afecta mestres, professors i personal d’atenció educativa especial de l’ensenyament públic i concertat, que reclamen millores salarials i laborals. Els sindicats denuncien una pèrdua de poder adquisitiu d’entre el 20% i el 25% des del 2009, així com manca de recursos, ràtios elevades, excés de burocràcia i dificultats per atendre la diversitat creixent a les aules. També reclamen més personal, reducció de ràtios i reforç de l’escola inclusiva.
Al llarg del matí hi haurà manifestacions descentralitzades a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. A Barcelona, la marxa anirà dels Jardinets de Gràcia fins a la seu del departament d’Educació, a la Via Augusta. Els serveis mínims fixats preveuen un docent per cada tres aules a Infantil, Primària i Secundària, una persona de l’equip directiu per centre i percentatges específics a educació especial i serveis complementaris, uns mínims que alguns sindicats consideren “abusius”.
Des del departament d’Educació asseguren tenir “llesta” una proposta de millora del complement específic per apujar el sou del personal docent i educatiu, tot i que està condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Els sindicats, però, denuncien manca de concreció i afirmen que encara no han rebut cap proposta per escrit. Aquesta vaga se suma a les protestes del 15 de novembre i el 24 de gener, i precedeix una nova setmana d’aturades prevista del 16 al 20 de març.