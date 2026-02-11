INFORME

El Moneyval, el comitè d’experts del Consell d’Europa encarregat de supervisar la lluita contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i que vetlla pel compliment dels estàndards internacionals, va fer públic ahir un informe en què insta Andorra a avançar en la regulació de les sancions financeres dirigides (TFS) i a reforçar la Travel Rule, és a dir, la transparència en les transferències financeres.

L’informe recorda que les TFS inclouen mesures com, per exemple, la congelació d’actius i la prohibició de posar fons o recursos econòmics a disposició de persones o entitats sotmeses a sancions, de manera directa o indirecta. En aquest sentit, el Moneyval va remarcar la necessitat de disposar d’un marc legal clar i operatiu que permeti aplicar aquestes mesures de forma immediata i efectiva.

El document també assenyala que a Andorra la formació sobre TFS i sobre la denominada Travel Rule és encara limitada i es tracta de manera puntual dins dels programes de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. Tot i que aquesta situació és compartida amb altres jurisdiccions, el Moneyval va destacar que només una minoria de països aborda aquests continguts de manera sistemàtica i aprofundida, citant com a exemples positius Bulgària, Gibraltar i Malta, mentre situa Andorra en un grup amb Montenegro o Eslovàquia.

