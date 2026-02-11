INFORME
El Moneyval insta Andorra a augmentar el rastreig financer
L’entitat supervisa la lluita contra el blanqueig en l’àmbit europeu
El Moneyval, el comitè d’experts del Consell d’Europa encarregat de supervisar la lluita contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i que vetlla pel compliment dels estàndards internacionals, va fer públic ahir un informe en què insta Andorra a avançar en la regulació de les sancions financeres dirigides (TFS) i a reforçar la Travel Rule, és a dir, la transparència en les transferències financeres.
Gerard del Castillo
L’informe recorda que les TFS inclouen mesures com, per exemple, la congelació d’actius i la prohibició de posar fons o recursos econòmics a disposició de persones o entitats sotmeses a sancions, de manera directa o indirecta. En aquest sentit, el Moneyval va remarcar la necessitat de disposar d’un marc legal clar i operatiu que permeti aplicar aquestes mesures de forma immediata i efectiva.
El document també assenyala que a Andorra la formació sobre TFS i sobre la denominada Travel Rule és encara limitada i es tracta de manera puntual dins dels programes de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. Tot i que aquesta situació és compartida amb altres jurisdiccions, el Moneyval va destacar que només una minoria de països aborda aquests continguts de manera sistemàtica i aprofundida, citant com a exemples positius Bulgària, Gibraltar i Malta, mentre situa Andorra en un grup amb Montenegro o Eslovàquia.