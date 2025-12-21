L'INFORME ANALITZA 177 JURISDICCIONS MUNDIALS
Andorra està entre els països amb menys risc de blanqueig de capitals
El Principat ocupa el setè lloc de la llista elaborada pel Basel Institute on Governance corresponent a l’exercici 2025
Andorra figura entre els països amb menor risc de blanqueig de capitals del món, segons el Basel AML Index 2025, publicat recentment pel Basel Institute on Governance. El Principat ocupa la posició 171 de 177 jurisdiccions analitzades, amb una puntuació de 3,48 sobre 10, en què 0 representa el risc mínim i 10 el màxim. Aquesta classificació situa Andorra en el setè lloc mundial amb menys risc, de manera que consolida la seva posició dins dels estàndards internacionals en matèria de prevenció de delictes financers.
L’índex és una eina de referència per avaluar la vulnerabilitat
L’índex, que s’elabora anualment des de l’any 2012, és considerat una eina de referència per a governs, organismes internacionals, entitats bancàries i mitjans de comunicació a l’hora d’avaluar la vulnerabilitat d’un país davant el blanqueig de capitals i altres crims financers. A més de la regulació i la supervisió financera, l’informe també té en compte indicadors com la transparència fiscal, la independència judicial, la llibertat de premsa i la qualitat institucional.
La puntuació d’Andorra reflecteix una lleugera millora respecte a l’any anterior, segons el document, la qual cosa indica una tendència positiva en la gestió dels riscos associats al sistema financer. En aquest sentit, el país es manté dins del grup de risc baix, segons la nova classificació aplicada pel rànquing, que divideix les jurisdiccions en tres franges: alt, mitjà i baix risc.
Andorra comparteix puntuació amb Suècia (també amb 3,48), i se situa just darrere d’Estònia, Dinamarca i San Marino, països reconeguts per l’elevat nivell de compliment normatiu i transparència institucional. Al capdavant de la classificació, com a país amb menys risc global, hi ha Finlàndia, amb una puntuació de 3,03, seguida d’Islàndia i San Marino.
Per elaborar l’índex, el Basel Institute utilitza una metodologia basada en 17 indicadors agrupats en cinc àmbits clau: la qualitat del marc legal i regulador de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme; els riscos de corrupció i frau; la transparència financera; la rendició de comptes pública i els riscos polítics i jurídics. Aquests indicadors provenen de fonts com el Fons Monetari Internacional, el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), Transparency International, el World Economic Forum, Freedom House o Reporters Without Borders.
L’informe d’enguany subratlla que, tot i els avenços, el panorama global continua sent preocupant, amb només una millora marginal de la mitjana mundial (que passa de 5,30 a 5,28). Els autors alerten de l’impacte creixent de noves tecnologies com els actius virtuals en les estratègies de blanqueig, així com de l’ús creixent de mecanismes sofisticats per esquivar la supervisió.
Tot i això, el cas d’Andorra es presenta com un exemple de país petit que ha sabut adaptar-se i reforçar les seves estructures de compliment. El Principat ha completat reformes importants en els darrers anys per adequar-se als estàndards del Consell d’Europa i del Moneyval, i ha treballat per garantir la traçabilitat, la supervisió i la cooperació internacional en matèria financera.
Aquest posicionament entre els països amb menor risc és, a més, un actiu reputacional rellevant per al sistema financer andorrà.
