Més proves i més ràpid a l’hospital

El laboratori clínic incorpora un sistema d’anàlisi que redueix en 24 hores el temps d’identificació d’un bacteri i permet avançar el tractament al pacient

Instal·lacions del laboratori clínic de l'hospital.

Dolors Moreno
Dolors Moreno
Andorra la Vella

El laboratori clínic de l’hospital de Meritxell es dota de més recursos i tecnologia per avançar els diagnòstics i realitzar testos que fins ara s’havien d’enviar a Barcelona. Ahir van anunciar un nou sistema d’anàlisi microbiològica que redueix en 24 hores (fins ara es trigava uns tres dies) el temps d’identificació del bacteri, de manera que “s’aconsegueix millorar la precisió i rapidesa en el diagnòstic de les infeccions” i, en conseqüència, en l’aplicació del tractament antibiòtic més adequat per combatre-la, contribuint a un ús més adequat dels fàrmacs i a frenar-ne la resistència. L’anomenat sistema MALDI-TOF suposa superar tècniques tradicionals i identificar “bacteris i fongs en qüestió de minuts”, va remarcar el SAAS. Un pas rellevant que va de la mà d’altres que ja s’han introduït o que estan en procés. La cap del servei, Leticia Bermúdez (ho és des de l’abril de l’any passat, però en fa set que treballa per al SAAS), exposa que un dels avenços introduïts l’any passat és nova maquinària per a les analítiques bioquímiques (sang) que permeten processar mil proves a l’hora. I associat a això, el laboratori incorporarà “un robot de preanalítica que permetrà fer tasques de poc valor com és obrir tubs, tancar-los, fer alíquotes, que és servir els tubs”, mecanitzar una tasca que implicarà una major eficiència perquè no caldrà destinar personal a fer-la, els professionals es podran dedicar als processos purament científics. I per acabar apunta el projecte per disposar d’una secció de biologia molecular que permetrà fer proves PCR que fins ara s’han de derivar a Barcelona.

Les proves que es van popularitzar amb el coronavirus tenen un ventall d’apliació molt més ampli i “nosaltres de moment començarem amb la microbiologia” –especialment virus. “Ara podem fer proves de coronavirus, de virus respiratoris, de meningitis”, però s’obriran a moltes més opcions malgrat que “començarem a poc a poc”, i ho exemplifica amb els virus tipus herpes, com el de la varicel·la. “El sistema es fa més eficient i es redueixen costos”, indica la cap de servei, que afegeix que “ens permetria oferir els nostres serveis a altres laboratoris del país”. “Estem en disposició de rebre mostres externes si es considera oportú i, a més a més, si ens enviessin més mostres podríem incorporar testos que ara mateix per la quantitat que tenim no fem”.

“El sistema es fa més eficient, redueix costos i ens permet oferir serveis a altres laboratoris”
Leticia Bermúdez, Cap del laboratori clínic

L’any passat el laboratori va fregar el milió i mig de proves, que corresponen a 121.000 peticions perquè “en una petició venen moltes proves”. La cap de servei constata un creixement notable del volum de feina: “Jo vaig arribar el 2019 i era rara la vegada que arribàvem a bioquímica a les 100 peticions, i ara estem arribant a les 200”. Bermúdez ho explica pel creixement de la població, però també perquè “cada vegada es demanen més proves” en un context d’avenç de la medicina. “La necessitat va sorgint moltes vegades dels propis clínics, que et diuen he fet aquest curs i demanaré molt aquesta prova, perquè s’ha vist que és necessària”. A partir d’aquí s’avalua si econòmicament és sostenible, si se’n demanaran suficients perquè valgui la pena introduir la tècnica. Totes les millores introduïdes i en procés suposaran, de cara al pacient, saber els resultats abans. “En general, millorar la qualitat assistencial”, reflexiona la cap de servei.

UN EQUIP MULTIDISCIPLINARI DE 34 PROFESSIONALS ACTIU LES 24 HORES

El laboratori d’un hospital ha d’estar operatiu les 24 hores; el de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell està integrat per 34 professionals entre l’equip facultatiu (compost per dos bioquímics, dos hematòlegs i dos microbiòlegs), la vintena de tècnics més una infermera, i les set persones que porten la part administrativa. La cobertura nocturna la fan un tècnic a l’espai físic, un de localitzable i un facultatiu també localitzable. Un equip “multidisciplinari” que també ha experimentat un relleu generacional i que ha de reciclar-se de manera constant. “Depenem tant de la tecnologia que hem de renovar contínuament, i ara ho volem fer amb una visió nova també”, sosté la responsable del servei. A les instal·lacions, a més, conserven i gestionen (per això els hematòlegs) el banc de sang preparat per a quan calen transfusions: l’any passat se’n van fer una mica més de 1.200. Bermúdez va voler posar en valor “l’equip humà, tot el personal és magnífic”, i també l’acreditació ISO de qualitat que llueix al despatx, específica per als laboratoris i que fa una dotzena d’anys que es va aconseguir i es renova anualment.
