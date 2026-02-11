RECURSOS SANITARIS
Més proves i més ràpid a l’hospital
El laboratori clínic incorpora un sistema d’anàlisi que redueix en 24 hores el temps d’identificació d’un bacteri i permet avançar el tractament al pacient
El laboratori clínic de l’hospital de Meritxell es dota de més recursos i tecnologia per avançar els diagnòstics i realitzar testos que fins ara s’havien d’enviar a Barcelona. Ahir van anunciar un nou sistema d’anàlisi microbiològica que redueix en 24 hores (fins ara es trigava uns tres dies) el temps d’identificació del bacteri, de manera que “s’aconsegueix millorar la precisió i rapidesa en el diagnòstic de les infeccions” i, en conseqüència, en l’aplicació del tractament antibiòtic més adequat per combatre-la, contribuint a un ús més adequat dels fàrmacs i a frenar-ne la resistència. L’anomenat sistema MALDI-TOF suposa superar tècniques tradicionals i identificar “bacteris i fongs en qüestió de minuts”, va remarcar el SAAS. Un pas rellevant que va de la mà d’altres que ja s’han introduït o que estan en procés. La cap del servei, Leticia Bermúdez (ho és des de l’abril de l’any passat, però en fa set que treballa per al SAAS), exposa que un dels avenços introduïts l’any passat és nova maquinària per a les analítiques bioquímiques (sang) que permeten processar mil proves a l’hora. I associat a això, el laboratori incorporarà “un robot de preanalítica que permetrà fer tasques de poc valor com és obrir tubs, tancar-los, fer alíquotes, que és servir els tubs”, mecanitzar una tasca que implicarà una major eficiència perquè no caldrà destinar personal a fer-la, els professionals es podran dedicar als processos purament científics. I per acabar apunta el projecte per disposar d’una secció de biologia molecular que permetrà fer proves PCR que fins ara s’han de derivar a Barcelona.
Les proves que es van popularitzar amb el coronavirus tenen un ventall d’apliació molt més ampli i “nosaltres de moment començarem amb la microbiologia” –especialment virus. “Ara podem fer proves de coronavirus, de virus respiratoris, de meningitis”, però s’obriran a moltes més opcions malgrat que “començarem a poc a poc”, i ho exemplifica amb els virus tipus herpes, com el de la varicel·la. “El sistema es fa més eficient i es redueixen costos”, indica la cap de servei, que afegeix que “ens permetria oferir els nostres serveis a altres laboratoris del país”. “Estem en disposició de rebre mostres externes si es considera oportú i, a més a més, si ens enviessin més mostres podríem incorporar testos que ara mateix per la quantitat que tenim no fem”.
L’any passat el laboratori va fregar el milió i mig de proves, que corresponen a 121.000 peticions perquè “en una petició venen moltes proves”. La cap de servei constata un creixement notable del volum de feina: “Jo vaig arribar el 2019 i era rara la vegada que arribàvem a bioquímica a les 100 peticions, i ara estem arribant a les 200”. Bermúdez ho explica pel creixement de la població, però també perquè “cada vegada es demanen més proves” en un context d’avenç de la medicina. “La necessitat va sorgint moltes vegades dels propis clínics, que et diuen he fet aquest curs i demanaré molt aquesta prova, perquè s’ha vist que és necessària”. A partir d’aquí s’avalua si econòmicament és sostenible, si se’n demanaran suficients perquè valgui la pena introduir la tècnica. Totes les millores introduïdes i en procés suposaran, de cara al pacient, saber els resultats abans. “En general, millorar la qualitat assistencial”, reflexiona la cap de servei.