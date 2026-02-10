SAAS
El laboratori clínic de l'hospital redueix en 24 hores el diagnòstic de bacteris amb un nou sistema microbiològic
La incorporació de la tecnologia MALDI-TOF permet identificar microorganismes en minuts i millorar l’eficàcia dels tractaments antibiòtics
El Laboratori Clínic de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) ha posat en funcionament un nou sistema d’anàlisi microbiològica que permet reduir fins a 24 hores el temps necessari per identificar bacteris. Aquesta millora suposa un avanç significatiu en la rapidesa i la precisió del diagnòstic de les infeccions, així com en l’aplicació del tractament antibiòtic més adequat per a cada pacient.
Fins ara, la identificació dels microorganismes es realitzava mitjançant tècniques tradicionals basades principalment en cultius i proves bioquímiques. Amb la incorporació del sistema MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight), el laboratori de microbiologia pot identificar bacteris i fongs en qüestió de minuts un cop obtingut el cultiu.
Segons destaca el centre hospitalari, aquesta tecnologia d’última generació permet agilitzar de manera notable el diagnòstic, optimitzar l’elecció del tractament antibiòtic i afavorir un ús més racional dels antimicrobians, fet que contribueix a combatre la resistència bacteriana.
Durant el 2025, el Laboratori Clínic de l’HNSM ha realitzat un total de 5.007 identificacions bacterianes. El bacteri més detectat ha estat Escherichia coli, amb 2.010 aïllaments, seguit de Klebsiella pneumoniae, amb 419.
Aquesta implantació s’emmarca en l’aposta del Laboratori Clínic per la modernització constant dels seus serveis i per oferir una atenció sanitària cada vegada més eficient, segura i basada en la millor evidència científica disponible.