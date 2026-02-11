ESTADÍSTICA
Les empreses ocupen prop de 1.500 persones en R+D durant l’any 2024
Les empreses dels sectors econòmics enquestats durant el 2024 han ocupat un total de 1.479 persones internament, 949 homes i 530 dones, en activitats de recerca i desenvolupament, augmentant considerablement respecte a l’any 2022, segons les dades que va fer públiques dimarts el departament d’Estadística.
Amb un enfocament sectorial, l’any 2024 les empreses del sector serveis són les que més van ocupar treballadors interns en recerca i desenvolupament, amb 1.164 persones d’un total de 1.479 (representant el 78,7%). Pel que fa a les hores efectives treballades en R+D pel personal intern de l’empresa, representen prop d’1,7 milions d’hores en total. A més a més, gairebé noranta mil hores més les van fer persones externes integrades en R+D intern l’any 2024.
Pel que fa a l’edat del personal de l’empresa ocupat en R+D, s’observa que predominen les franges d’edat compreses entre els 25 i 54 anys.