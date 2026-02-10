Estad´sitica
Les empreses ocupen 1.479 treballadors en activitats de recerca i desenvolupament el 2024
La despesa en aquesta camp per part de les companyies andorranes va arribar als 13 milions
Les empreses andorranes han ocupat un total de 1.479 treballadors en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) intern el passat 2024, segons les dades més recents del departament d'Estadística d'Andorra. D'aquests, 949 van ser homes i 530 dones.
El volum d’hores efectives treballades en R+D pel personal intern va ascendir a 1,7 milions d’hores, a les quals cal afegir prop de 90.000 extres aportades per persones externes integrades en els equips interns de R+D.
Pel que fa a la distribució del personal segons la funció, entre els homes dedicats a R+D el 8% exerceixen com a investigadors, el 57% com a tècnics i el 35,1% com a personal auxiliar o de suport. En el cas de les dones, el percentatge d’investigadores és més elevat, amb un 13,1%, mentre que el 24,7% són tècniques i el 62,2% ocupen llocs d’auxiliars o suport.
Quant al nivell de titulació, el 23,6% dels homes dedicats a R+D disposen d’un doctorat o d’una titulació superior a 240 crèdits ECTS, que inclou llicenciatures, enginyeries, màsters, especialitats en ciències de la salut i titulacions equivalents. Entre les dones, aquest percentatge és lleugerament superior, situant-se en el 24,6%.
Pel que fa al perfil d’edat, la major part del personal ocupat en R+D es concentra en les franges compreses entre els 25 i els 54 anys. En relació amb els camps de treball, el personal masculí es dedica principalment a l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia, que concentra el 54,4% dels casos. En canvi, entre les dones la distribució és més equilibrada, amb una presència destacada en les humanitats i les arts (26,2%) i en l’enginyeria i la tecnologia (24,5%).