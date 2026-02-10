Estad´sitica

Les empreses ocupen 1.479 treballadors en activitats de recerca i desenvolupament el 2024

La despesa en aquesta camp per part de les companyies andorranes va arribar als 13 milions 

Gràfica on es mostra el personal intern ocupat en activitats de R+D entre el 2022 i el 2024.

Les empreses andorranes han ocupat un total de 1.479 treballadors en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) intern el passat 2024, segons les dades més recents del departament d'Estadística d'Andorra. D'aquests, 949 van ser homes i 530 dones. 

El volum d’hores efectives treballades en R+D pel personal intern va ascendir a 1,7 milions d’hores, a les quals cal afegir prop de 90.000 extres aportades per persones externes integrades en els equips interns de R+D.

Pel que fa a la distribució del personal segons la funció, entre els homes dedicats a R+D el 8% exerceixen com a investigadors, el 57% com a tècnics i el 35,1% com a personal auxiliar o de suport. En el cas de les dones, el percentatge d’investigadores és més elevat, amb un 13,1%, mentre que el 24,7% són tècniques i el 62,2% ocupen llocs d’auxiliars o suport.

Quant al nivell de titulació, el 23,6% dels homes dedicats a R+D disposen d’un doctorat o d’una titulació superior a 240 crèdits ECTS, que inclou llicenciatures, enginyeries, màsters, especialitats en ciències de la salut i titulacions equivalents. Entre les dones, aquest percentatge és lleugerament superior, situant-se en el 24,6%.

Pel que fa al perfil d’edat, la major part del personal ocupat en R+D es concentra en les franges compreses entre els 25 i els 54 anys. En relació amb els camps de treball, el personal masculí es dedica principalment a l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia, que concentra el 54,4% dels casos. En canvi, entre les dones la distribució és més equilibrada, amb una presència destacada en les humanitats i les arts (26,2%) i en l’enginyeria i la tecnologia (24,5%).

