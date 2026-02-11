BOPA
Govern augmenta les tarifes de la ITV
Els nous preus entren en vigor demà i afecten totes les categories de vehicles
El Govern ha aprovat les noves tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per al 2026, que entren en vigor demà i suposen un increment dels preus. La primera i segona inspecció periòdica dins de termini per als vehicles més habituals (categories L, O1, O2 i M1, amb excepcions com taxis o ambulàncies) passen de 25,55 euros a 26,25 euros.
Quan la inspecció es fa fora de termini, el cost s’eleva fins als 49,1 euros, i a partir de la tercera revisió és de 62,2 euros. En el cas de vehicles d’autoescola, taxis, vehicles de lloguer i ambulàncies, la primera i segona inspecció dins de termini costarà 49,1 euros, mentre que fora de termini ascendirà a 99,8 euros, i a partir de la tercera serà de 111,4 euros.
El període dins de termini inclou el mes en què s’ha de passar la inspecció i el mes anterior, i també els primers quinze dies naturals del mes següent. Les tarifes inclouen l’impost general indirecte (IGI), aplicat al 4,5%.
NACIONAL
