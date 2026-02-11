REPORTATGE
Esquí pensat per joves
El projecte Tàndem tanca la desena edició valorant els 673 alumnes, 115 docents i 30 empreses participants al llarg del temps.
El programa Tàndem va celebrar ahir la final de la seva desena edició, confirmant-se com un projecte plenament consolidat dins l’ecosistema educatiu i empresarial del país. Enguany, la iniciativa ha comptat amb la participació de 71 joves innovadors, acompanyats de nou docents, que han treballat durant mesos en tres reptes reals plantejats per tres empreses: Klockner Medical Group, Universitat Carlemany i Setup365.
El projecte guanyador busca millorar la primera experiència a les pistes
El projecte guanyador va ser el de l’equip anomenat Grand Group i l’empresa del repte va ser Setap365. L’objectiu era millorar la primera experiència dels joves d’entre 15 i 25 anys en l’esquí o altres activitats de neu. Els integrants van fer una exposició teatralitzada, no tan sols per explicar l’experiència, sinó com es veuria des d’un punt de vista del visitant. La proposta té diverses activitats i la principal va consistir a crear una ruta per a esquiadors novells a les pistes de Granvalira, on es pugui esquiar de manera tranquil·la. Al llarg del recorregut hi haurà llocs amb un punt selfie on els visitants es podran fer una fotografia amb el decorat que tindrà a veure amb les pistes, com ara un mirall o un arc. Un cop el moment estigui immortalitzat, es pot penjar a Instagram amb el hashtag pertinent perquè més persones puguin compartir i veure el que està passant al mateix temps. També utilitzar el hashtag té més avantatges, com poder entrar en sortejos de marxandatge de les pistes. La segona part va consistir en la creació d’activitats en què els visitants es puguin apuntar per passar una tarda en comunitat com, per exemple, portar un artista local emergent, per passar la tarda amb música, i cada dues setmanes canviar, o fer un cinema a l’aire lliure, amb una pel·lícula diferent cada setmana. La tercera part va consistir a crear un perfil a Instagram d’aquesta ruta i promocionar les activitats, amb fotografies, vídeos i publicitat amb influencers, per poder arribar a un perfil més jove i actiu a internet.
NACIONAL
El Projecte Tàndem vol fer realitat els projectes dissenyats
Pedro García
Els altres dos projectes van ser de l’equip Gianji 6 i l’empresa del repte va ser Klockner Medical Group. El seu objectiu va ser fomentar el sentiment de pertinença, cohesió i l’esperit de grup. La proposta va ser la creació d’una aplicació mòbil interna per a treballadors, la qual s’utilitzi de la mateixa manera que la plataforma X, per poder publicar textos, fotos, fer m’agrada, compartir i comentar. També comptaria amb un xat intern per poder parlar entre treballadors. Fora de l’àmbit digital, van proposar crear una sala on poder descansar i interactuar amb jocs, televisió i un àpat gratuït un cop al mes.
Per últim, el darrer projecte va ser presentat pel grup Carland, amb la Universitat Carlemany. L’objectiu era reforçar el sentiment de pertinença en una universitat en línia. La proposta va consistir a crear un apartat dintre del campus virtual que es diria Match estudiants, on, prèviament omplint un formulari, s’assigna una persona de la universitat amb els mateixos gustos i horaris. També hi hauria el mur social on publicar moments del dia, recomanacions, fer preguntes, rebre suport d’amics i gaudir d’oportunitats a la universitat.