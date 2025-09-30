Economia
El Projecte Tàndem vol fer realitat els projectes dissenyats
Marsol destaca la importància que els estudiants treballin “de tu a tu amb les empreses”
Andorra Bussines i el Govern del Principat continuen apostant per la innovació i l’emprenedoria amb la 10a edició del Projecte Tàndem, una iniciativa que busca fomentar la creativitat i la imaginació dels estudiants de la comunitat educativa d’FP. En aquesta nova edició, 70 alumnes i 10 docents assessoraran empreses i institucions nacionals i punteres dins del món de la salut, l’oci i l’educació, com el Klockner Medical Group, Setup 365 i la Universitat Carlemany, trobant propostes concretes per millorar l’experiència dels treballadors, clients i estudiants.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha volgut destacar com d’important es que les empreses i els estudiants treballin “de tu a tu, es plantegin reptes i entre tots vegin com podem crear noves idees i projectes”. També ha volgut animar a les empreses a implementar alguna d’aquestes propostes, destacant que “és el següent pas”.
Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Habitatge, Ladislau Baró, ha destacat la consolidació del projecte Tàndem i ha posat en relleu el seu principal objectiu: vincular el món de l’estudi i el de l’empresa; i del sector públic amb el privat.