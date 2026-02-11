Política exterior
Benjamín León Jr. jura el càrrec com a nou ambaixador dels Estats Units a Andorra
La presa de possessió s’ha celebrat al Departament d’Estat en una cerimònia presidida pel secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio
L'hispano-cubà Benjamín León Jr, ha prestat jurament com a nou ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra en una cerimònia celebrada al Departament d’Estat nord-americà i presidida pel secretari d’Estat del país, Marco Rubio. Amb aquest acte formal, León Jr. assumeix oficialment la representació diplomàtica dels Estats Units davant els dos països.
NACIONAL
Redacció
El nomenament reforça la presència institucional nord-americana a la península Ibèrica i al Principat, en un context marcat per les relacions bilaterals en àmbits com l’economia, la seguretat, la cooperació internacional i els vincles culturals.
León Jr. substitueix en el càrrec el seu predecessor al capdavant de la legació diplomàtica i, un cop completats els tràmits protocol·laris corresponents, està previst que s’incorpori a la seva destinació en les properes setmanes. A Espanya, a més, rebrà la visita del rei, majestat Don Felip VI.