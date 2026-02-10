Guardó
L'autor català Toni Mata guanya el premi Carlemany amb 'El centre del món'
La novela guanyadora tracta sobre una jove atrapada per una situació econòmica complicada
L’autor Toni Mata ha guanyat el XV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb l’obra El centre del món, escollida entre un total de 31 originals presentats, segons ha fet públic el Govern, que convoca el guardó amb Grup 62, a través de Columna Edicions. El premiat rebrà 8.500 euros, aportats per ambdues entitats.
Toni Mata Damunt va néixer a Sabadell el 1982 i és escriptor, guionista i còmic, segons indica el Govern. El centre del món explica la història de la Paula, una jove de 17 anys que descobreix com els diners condicionen la vida familiar, en una novel·la que aborda l’ambició, la llibertat financera i les relacions familiars marcades per les diferències econòmiques, segons recull el comunicat.
El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora ha estat format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. Prèviament, un consell lector integrat per sis persones va seleccionar les tres obres finalistes que es van lliurar al jurat juvenil per a la seva valoració.
Mata és autor de la novel·la juvenil Nascuts per ser breus que va rebre el premi Joaquim Ruyra, el premi Menjallibres i el premi Protagonista Jove, així com de la seva seqüela L’alè dels llaurats. També ha publicat els llibres humorístics Momentos poco estelares de la humanidad i Alienació mental transitòria, aquesta darrera guardonada amb el premi Caterina Albert per a joves autors.
L’obra guanyadora s’editarà amb el segell de Columna Edicions i està prevista la publicació el 13 de maig del 2026. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre.
El jurat juvenil ha estat format per Edith da Silva Rodríguez, Ingrid Soguero Garcia i Sasha Vicente Furmanova, alumnes del col·legi Mare Janer; Enya Moreno Martínez, Iria Mato Cascales i Alexandra Machado Puente, de l’escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella; i Emma Bravo Bricullé, Ginebra Subirats Merino i Clara Tenreiro López, del Liceu Comte de Foix.