Jose López rep el 14è Premi Carlemany per la novel·la 'Abans no s’apagui'
El guardó té una dotació econòmica de 8.500 euros
L'escriptor sabadellenc Jose López ha rebut aquest dimarts el 14è Premi Carlemany per al foment de la lectura per a la seva obra 'Abans no s'apagui'. Una 'road novel' amb forma de dietari que ha estat escollida la millor d'un total de 32 originals presentats i que, com ha assenyalat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant l'entrega del guardó que s'ha dut a terme a Unsquere Studio, és un llibre valent que no evita els temes difícils, sinó que els afronta cara a cara. "La novel·la ha captivat el jurat per la seva força emocional, per l'autenticitat de la veu narrativa i per la manera d'abordar els interrogants que molts joves es plantegen" ha comentat Bonell.
El guardó, amb una dotació econòmica de 8.500 euros per part del Govern i el Grup 62, ha estat fruit, com cada any, de la votació d’alumnes dels tres sistemes educatius del país d’entre catorze i setze anys —concretament del Col·legi Sagrada Família, el Liceu Comte de Foix i l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp— i d’un Consell Lector, que aquest any ha estat format per Glòria Gasch, del Grup 62, i les escriptores Maria Carme Roca i Laia Aguilar, que prèviament ha fet la selecció de les obres finalistes. “'Abans no s’apagui' parla d’una generació que no busca respostes simples, sinó històries amb veritat; és una novel·la que acompanya i comprèn. No explica la vida: la viu amb ells” ha destacat l’editora del llibre, Glòria Gasch. “El lector travessa Europa, però sobretot entra dins del protagonista. És un camí cap al creixement personal, amb espais per al dubte, el desig, el dolor i l’amor” ha afegit, mentre subratllava que és un llibre ple de referències musicals, grans llibres que el personatge llegeix i també filosofia.
La novel·la segueix la vida d’en Daniel —una mena d’alter ego de López—, un jove que afronta la mort d’un amic molt proper, Carles Rubio, i decideix emprendre un viatge per viure allò que el seu company no ha tingut l’oportunitat de viure. “Viatjar és viatjar dues vegades: una, cap enfora —canviem el paisatge, les cares, la llengua i el llit on dorms cada dia— i l’altra, cap endins. Sona típic, però no deixa de ser cert, ja que viatjar t’obliga a mirar-te tu mateix, a posar-te a prova. Escrius cap a fora mentre viatges cap a dins” ha comentat l’autor durant la seva intervenció a la cerimònia. López, de fet, també ha fet referència al genocidi que pateix actualment Palestina i ha assegurat que “costa molt compartir la felicitat quan saps que hi ha gent que ho està passant tan malament”. Finalment, l'autor ha afegit que, si el llibre aconsegueix que el lector, en passar la darrera pàgina, agafi la motxilla i surti a viure la seva pròpia història, ell ja es donarà per satisfet.