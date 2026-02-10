Salut
Els fisioterapeutes alerten que l'"infrafinançament" està portant a la desconvenció de la CASS dels professionals
El Col·legi defensa que la sobrecàrrega és un problema estructural i reclama una revisió urgent de les tarifes de la CASS
El Col·legi de Fisioterapeutes d’Andorra ha fet públic un posicionament davant les darreres informacions i declaracions relacionades amb l’increment de la demanda assistencial, amb la voluntat de contribuir a un debat “serè, rigorós i constructiu” sobre el funcionament del sistema sanitari.
Tot i compartir la preocupació per la pressió assistencial que afecta el sistema de salut, el Col·legi considera que aquesta situació no pot atribuir-se de manera simplista a una única professió sanitària. Segons assenyala, la sobrecàrrega assistencial és un fenomen transversal que impacta totes les especialitats i que respon a factors estructurals com la planificació sanitària, el finançament i la disponibilitat de recursos.
NACIONAL
Els fisioterapeutes lamenten llistes d’espera de fins a dos mesos
Àlex Ripoll
En aquest sentit, el col·lectiu recorda que les qüestions sanitàries requereixen una anàlisi acurada i contextualitzada, atesa la seva complexitat, i adverteix del risc d’interpretacions parcials. Reivindica també que la fisioteràpia és una disciplina essencial dins del sistema de salut, avalada per l’evidència científica i desenvolupada a partir de prescripcions mèdiques basades en criteris clínics, i que en cap cas pot ser considerada la causa d’un problema estructural d’origen més ampli.
El Col·legi apunta que l’augment de la demanda de tractaments de fisioteràpia respon també a l’evolució natural de la professió i a l’ampliació del seu camp d’actuació, orientada a donar resposta a noves necessitats de la població, millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir la cronificació de patologies.
Pel que fa a les tarifes de la CASS, els fisioterapeutes recorden que fa temps que treballen amb el Ministeri de Salut per aconseguir-ne una revisió i actualització, una qüestió que consideren prioritària per garantir la sostenibilitat de la professió i del sistema. Alerten que l’infrafinançament actual pot provocar la desconvenció progressiva de professionals i un risc de col·lapse assistencial. Davant les darreres declaracions institucionals, la Junta del Col·legi està elaborant un posicionament públic en defensa del col·lectiu, tot reiterant el compromís amb el diàleg institucional i la preservació de la qualitat assistencial i dels drets dels pacients.